Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 28. kez düzenlenen Hünkar Çayırı Yağlı Güreşleri’nde 42 başpehlivan ve alt kategorilerde de 750 pehlivan, er meydanında ter dökmeye başladı. Pehlivanlara başarılar dileyen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Fatih’in otağı Hünkar Çayırı’ndayız. Fatih Sultan burada hayata veda etti. Hünkar Çayırı, Avrupa’nın en büyük dijital müzesinin inşa edildiği bir alan haline gelecek" dedi.

Gebze Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen ve bu yıl 28. kez yapılan Hünkar Çayırı Yağlı Güreşleri başladı. Türkiye’nin dört bir yanından gelen 42 başpehlivan ve alt kategorilerde 750 pehlivanın, şampiyon olmak için kıyasıya mücadelesi başladı. Önce kuralar çekilerek eşleşmeler belirlendi. Daha sonra er meydanına çıkan pehlivanlar Fatih Sultan Mehmet’in hayatını kaybettiği tarihi alanda ter dökmeye başladı.

"Avrupa’nın en büyük dijital müzesinin inşa edilecek"

Konuya ilişkin açıklama yapan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Fatih’in otağı Hünkar Çayırı’ndayız. Fatih Sultan burada hayata veda etti. Bu yıl Geleneksel Yağlı Güreşlerin 28.’si düzenleniyor. Biz ata sporlarına son derece önem veriyoruz, hiçbir şekilde kesintiye uğramasını istemiyoruz. Güreşle beraber diğer ata sporlarımızı da Hünkar Çayırı’nda ihya edeceğiz. Bu mekan Avrupa’nın en büyük dijital müzesinin inşa edildiği bir alan haline gelecek. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hünkar Çayırı’nda dijital müze ve tarih panoraması temalı projeler hayata geçirecek. Bugün burada 42 başpehlivan ve 750 güreşçi müsabakalarda yer alıyor. Herkese başarılar diliyorum" diye konuştu.