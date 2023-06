Hünkar Çayırında kazanan Nedim Gürel oldu

TAKİP ET

Gebze Belediyesi’nin 28’incisini düzenlediği geleneksel Hünkar Çayırı Yağlı Güreşleri bu yıl 750 pehlivanın katılımıyla gerçekleştirildi. Güreşlerin finalinde kazanan Ali İhsan Batmaz’ı mağlup eden Nedim Gürel oldu.

Gebze Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen ve geleneksel hale getirilen yağlı güreş müsabakalarının 28’incisi Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün ev sahipliğinde Hünkar Çayırı’nda düzenlendi. 750 pehlivan ve 42 başpehlivanın katılımıyla minikler, teşvik, tozkoparan, ayak, deste küçük, deste büyük, küçük orta, büyük orta, başaltı ve baş pehlivanlık kategorilerinde düzenlenen müsabakalarda pehlivanlar kıyasıya mücadele etti. Gebze Belediyesi, programa katılmak isteyen güreşseverler için mahalle muhtarlıklarından otobüs seferleri düzenlendi.

Programda konuşan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "28’inci Geleneksel Hünkar Çayırı Yağlı Güreşlerini icra ediyoruz. Ne anlama geliyor yağlı güreşler? Biz diyoruz ki; ecdadımızın bize bıraktığı her türlü hatıraya sahip çıktık, çıkıyoruz çıkacağız. Çünkü bir millet tarihiyle yaşar. Örfüyle, gelenekleriyle ve adetleriyle yaşar. Biz gençlerimize neyi bırakacağız? Biz gençlerimize hür ve müreffeh bir vatanı bırakacağız. Nasıl bırakacağız o vatan toprakları içerisinde tarihine, kültürüne, inancına, mukaddesatına sahip çıkan şuurlu bir gençlik bırakacağız. Kim var denildiğinde etrafına bakmadan ben varım diyen bir gençlik bırakacağız. Biz gençlerimizi sokağın tehlikesinden uzak tutmak için her türlü spor dalını yaygınlaştıracağız. Göreve geldiğimizde 7 bin 500 gencimizin spor altyapısı vardı. Bugün ise 60 bin gencimizin spor yapma imkanı mevcut. Bundan sonraki yolumuzda da rotamız belli hep beraber neslimizi koruyacağız, insanımızı ihya edeceğiz. Tekrar teşrif edip geldiğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

750 pehlivanın er meydanında verdiği mücadelenin kazananı Nedim Gürel oldu. Gürel’e başpehlivanlık kupasını Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit ve Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz takdim etti.