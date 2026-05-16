Hurda Kablo Fiyatları Neye Göre Belirlenir?

Geri dönüşüm sektörünün en değerli ürün gruplarından biri olan hurda kablolar, içerdiği metal oranına göre farklı fiyatlarla alınıp satılmaktadır. Özellikle bakır piyasasında yaşanan hareketlilik nedeniyle Hurda Kablo Fiyatları sürekli değişiklik gösterebilmektedir. Kablonun türü, içindeki bakır oranı, fiziksel durumu ve piyasa koşulları fiyatlandırmada belirleyici rol oynar. Bu nedenle satış öncesinde güncel piyasa verilerini takip etmek oldukça önemlidir.

Hurda Kablo Fiyatları Nasıl Belirlenir?

Hurda kabloların değeri belirlenirken ilk olarak içeriğindeki metal oranı analiz edilir. Bakır yoğunluğu yüksek olan kablolar daha değerli kabul edilirken, alüminyum içerikli ürünler daha düşük fiyatlandırılır. Ayrıca kablonun temizliği, izolasyon durumu ve işlenebilirliği de fiyat üzerinde doğrudan etkilidir. Günümüzde Hurda Kablo Fiyatları belirlenirken uluslararası metal piyasaları da dikkate alınmaktadır.

Bakır İçeriği ve Saflık Oranı

Bakır, geri dönüşüm sektöründe en değerli metaller arasında yer alır. Saf bakır oranı yükseldikçe kablonun piyasa değeri de artar. Özellikle tam soyulmuş kablolar, saf bakır içerdiği için en yüksek fiyat seviyesine ulaşmaktadır. Hurda Kablo Fiyatları üzerinde etkili olan en önemli kriterlerden biri de budur.

Kablo Türüne Göre Fiyatlandırma

Her kablo türü aynı değere sahip değildir. Sanayi kabloları, enerji iletim kabloları ve yer altı kabloları yüksek bakır oranı nedeniyle daha değerli görülmektedir. Karışık ve düşük kaliteli kablolar ise daha düşük fiyatlardan işlem görmektedir.

2026 Güncel Hurda Kablo Fiyatları

Kablo Türü Özellik 2026 Güncel Fiyat (TL/kg)

Tam Soyulmuş Kablo EN DEĞERLİ İzolasyonu çıkarılmış ham bakır iletken 530 TL+

Kalın Sanayi Kablosu %80 bakır içerikli fabrika kabloları 400 – 470 TL/kg

NYA / NYM Yer Altı Kablosu Yüksek bakır oranlı altyapı kabloları 250 – 380 TL/kg

Antigron Kablo İç tesisat, kalın bakır iletkenli 230 – 280 TL/kg

TTR Kablo (Temiz) Homojen yapılı, kolay işlenebilen 210 – 270 TL/kg

Karışık Hurda Kablo Farklı tür ve kalınlıkta karışık kablolar 120 – 250 TL/kg

Alüminyum Hurda Kablo Alüminyum iletkenli enerji dağıtım kabloları 70 – 135 TL/kg

Yanmış / Hasarlı Kablo Oksitlenmiş veya dış yalıtımı hasar görmüş Değerlemeye göre

Hurda Kablo Fiyatları Günlük Olarak Değişir mi?

Evet, piyasa koşullarına bağlı olarak Hurda Kablo Fiyatları günlük hatta saatlik olarak değişebilir. Özellikle Londra Metal Borsası’nda yaşanan bakır fiyat hareketleri, Türkiye’deki hurda piyasasını doğrudan etkiler. Döviz kurundaki artışlar da fiyatların yükselmesine neden olabilir.

Güncel Döviz Kuru ve Metal Borsası

Bakır ithalatı ve küresel metal ticareti dolar üzerinden gerçekleştiği için döviz kuru fiyatlar üzerinde büyük etkiye sahiptir. Dolar yükseldiğinde genellikle Hurda Kablo Fiyatları da artış göstermektedir. Bu nedenle sektör profesyonelleri hem döviz piyasasını hem de metal borsasını yakından takip eder.

Soyulmuş ve Soyulmamış Kablo Fiyat Farkı

Soyulmuş kablolar, dış izolasyonu çıkarıldığı için doğrudan geri dönüşüme hazır hale gelir. Bu durum işçilik maliyetini azalttığından daha yüksek fiyatlandırılır. Soyulmamış kablolarda ise ayrıştırma işlemi gerektiğinden fiyat seviyesi daha düşüktür. Güncel Hurda Kablo Fiyatları incelendiğinde bu fark açık şekilde görülmektedir.

Hurda Kablo Satarken Nelere Dikkat Edilmeli?

Hurda satışında güvenilir firmalarla çalışmak büyük önem taşır. Kabloların türüne göre ayrılması, temiz şekilde hazırlanması ve güncel fiyatların takip edilmesi daha yüksek kazanç sağlar. Ayrıca toplu satışlarda pazarlık payı oluşabileceği unutulmamalıdır.

Geri Dönüşüm Sürecinin Ekonomiye Katkısı

Hurda kabloların geri dönüştürülmesi hem çevre hem de ekonomi açısından büyük avantaj sağlar. Yeniden üretime kazandırılan bakır ve alüminyum sayesinde enerji tasarrufu sağlanırken doğal kaynak tüketimi de azaltılmaktadır. Bu nedenle geri dönüşüm sektörü her geçen yıl daha fazla önem kazanmaktadır.

Kaynak: https://hurdafiyatlari.co/

