Hurda yığınına dönen araçta feci şekilde hayatını kaybetti

Tekirdağ Marmara Ereğlisi'nde tırla çarpışan otomobilin sürücüsü sıkıştığı yerde feci şekilde hayatını kaybetti.

Hurda yığınına dönen araçta feci şekilde hayatını kaybetti
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta

Kaza, Marmara Ereğlisi - Çorlu yolu üzeri Sultanköy mevkiinde meydana geldi. Marmara Ereğlisi istikametine seyreden Orhan Köz (43) idaresindeki otomobil, karşı yönden gelen Mecit Özdemir yönetimindeki tırla çarpıştı.

Kazada hurdaya dönen otomobilde sıkışan Orhan Köz, sıkıştığı yerde feci şekilde yaşamını yitirdi. Kazada hafif yaralanan tır şoförü Özdemir de, olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan incelemelerin ardından itfaiye ekiplerince hurda yığınına dönen araçtan çıkarılan Orhan Köz’ün cansız bedeni, Marmara Ereğlisi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hurda yığınına dönen araçta feci şekilde hayatını kaybetti
Hurda yığınına dönen araçta feci şekilde hayatını kaybetti
Hurda yığınına dönen araçta feci şekilde hayatını kaybetti
Hurda yığınına dönen araçta feci şekilde hayatını kaybetti
Hurda yığınına dönen araçta feci şekilde hayatını kaybetti