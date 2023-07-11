Hurdaya dönen araçta ağır yaralanan sürücü hastanede hayatını kaybetti

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde iki kamyonun çarpıştığı kazada ağır yaralanan sürücü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Hurdaya dönen araçta ağır yaralanan sürücü hastanede hayatını kaybetti
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde iki kamyonun çarpıştığı kazada ağır yaralanan sürücü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Gönen-Bandırma karayolu Edincik kavşağında meydana geldi. Ali K. idaresindeki 42 EKD 68 plakalı karpuz yüklü kamyona, 16 ER 601 plakalı Hikmet Deniz (51) yönetimindeki kamyon arkadan çarptı. Araçta sıkışın sürücü Hikmet Deniz, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılarak ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Deniz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hikmet Deniz’in cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.