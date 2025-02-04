Hurdaya dönen minibüste sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı
Tekirdağ Çorlu'da kaza sonrası panelvan minibüste sıkışan yaralı sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.
Tekirdağ Çorlu’da kaza sonrası panelvan minibüste sıkışan yaralı sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.
Kaza, Kemalettin Mahallesi Çorlu Çevre Yolu üzeri Yeni Mezarlık mevkisinde meydana geldi. İstanbul istikametine seyreden Hüseyin D. idaresindeki 39 TL 397 plakalı kapalı kasa panelvan minibüs, aynı yönde seyreden Mehmet Ö. yönetimindeki 52 AAT 038 plakalı panelvan minibüse arkadan çarptı.
Kaza sonrası araçta sıkışan sürücü Hüseyin D., itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yaralı kurtarıldı. Yaralı Hüseyin D. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.
Öte yandan, Çorlu İlçe Trafik Büro Amirliği ekipleri de dubalarla trafik tedbiri alarak güvenlik önlemlerini ihmal etmedi.