Hurdaya dönen otomobilde sıkışan kadın sürücü yaralandı
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde kamyon ile kafa kafaya çarpışan otomobilde sıkışan kadın sürücü yaralandı.
Sakarya’nın Serdivan ilçesinde kamyon ile kafa kafaya çarpışan otomobilde sıkışan kadın sürücü yaralandı.
Kazımpaşa Mahallesi’nde kamyon ile otomobil kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü kadın sıkışarak yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye ekiplerince yapılan çalışma neticesinde araç içerisinde sıkışan kadın kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Bölgede ilk müdahalesi yapılan yaralı kadın hastaneye kaldırılırken, konuya ilişkin inceleme başlatıldı.