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Hurdaya yığınına dönen bu araçtan iki kişi burnu bile kanamadan çıktı

Tekirdağ Çorlu'da önce tıra sonra da bariyerlere çarpan otomobilin hurdaya döndüğü kazada 2 kişi hafif yaralandı.

Hurdaya yığınına dönen bu araçtan iki kişi burnu bile kanamadan çıktı
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Kaza, Çorlu - Çerkezköy yolunun 1. kilometresinde meydana geldi. Fatih Caddesi’nden Çerkezköy istikametine seyreden bir otomobil tırla çarpıştıktan sonra savrularak bariyerlere çarptı.

Kaza sonrası hurdaya dönen araçta sürücü ve yolcu hafif yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

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İHA
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