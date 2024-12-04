Huri Sapan, 55 yıllık sanat yaşamını anlamlı bir konser ile noktaladı

Türk Halk Müziği ve arabeskin güçlü sesi 80 yaşındaki Huri Sapan 55 yıldır sürdürdüğü sanat yaşamını 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde verdiği konser ile noktaladı.

Güçlü sesi ve seslendirdiği eserlerle bir döneme damgasını vuran, taş plağın son temsilcilerinden Huri Sapan, 55 yıllık sanat serüvenini 8 Aralık Pazar günü noktalıyor. Büyükçekmece Belediyesi’nce düzenlenen 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliğinde son kez sahneye çıkan emektar sanatçı Huri Sapan, “80 yaşındayım, 55 senelik sanat hayatımı noktalıyorum” dedi.

Bir kez daha gönüllerde taht kurdu

Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen anlamlı bir konserle sanat hayatını noktalayan sanatçı zaman zaman duygu dolu anlar da yaşadı. Geçirdiği soğuk algınlığına rağmen sahneye çıkan ve engelli bireyler için sevilen şarkılarını seslendiren Huri Sapan, yaşına rağmen hiçbir şey kaybetmeyen güçlü sesiyle bir kez daha salonu dolduran yüzlerce hayranının gönlünde taht kurdu.

“80 yaşında bitiriyorum”

Sanat hayatını anlamlı bir gecede noktalamanın kendisini son derece mutlu ettiğini kaydeden Huri Sapan şu açıklamayı yaptı: “Sanat hayatım tam 55 sene. Bir ayağını bu akşam burada yaptım engelli çocuklarımızla. Çok mutluyum. Onları gördüm çok üzüldüm. Allah sağlık versin bütün annelerin çocuklarına. Herkese Allah sağlık versin. Kimseyi, hiçbir anneyi evladıyla sınamasın. Pazar günü de 55 seneyi noktalıyorum. 80 yaşındayım, bitiriyorum.”