Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden dünya şampiyonluğu

"Güçlü mesleki eğitim, güçlü Türkiye" vizyonuyla faaliyetlerini sürdüren Bursa Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 2024-2025 eğitim öğretim yılında elde ettiği uluslararası başarılarla gündeme geldi.

Okul sporları ve yarışmalarda Türkiye’yi başarıyla temsil eden öğrencilerden Burak Coşkun, bilek güreşi branşında 60 kiloda Türkiye, Avrupa ve Dünya Şampiyonu olarak tarihi bir başarıya imza attı. Kardeşi Berat Coşkun ise 65 kiloda Türkiye ve Avrupa Şampiyonu, ayrıca Dünya ikincisi oldu.

Beden eğitimi alanındaki başarılarla birlikte okulun öğrencisi Kadir Pekin de Muay Thai Türkiye ikinciliği ve Kick Boks Full Contact Dünya ikinciliği elde ederek uluslararası arenada Türkiye’yi gururlandırdı.

Okul Müdürü Oktay Güllü, öğrencilerinin gösterdiği başarılarla büyük bir gurur duyduklarını belirterek, "Biz sadece akademik başarıya değil, öğrencilerimizin sosyal, kültürel ve duygusal gelişimine de büyük önem veriyoruz. Çünkü biliyoruz ki güçlü bir toplum, kültürüne sahip çıkan, üretken ve duyarlı bireylerle inşa edilir. Öğrencilerimizin Türkiye’yi temsil etmesi, mesleki eğitimin gücünü bir kez daha göstermiştir" dedi.

Bursa Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 2024-2025 eğitim öğretim yılında toplam 32 derece elde ederek 8’i Türkiye, Avrupa ve Dünya düzeyinde olmak üzere hem akademik hem sportif hem de teknik başarılarıyla Türkiye’nin örnek meslek liseleri arasında yerini aldı.