Hüseyin Cinkara, hasta babası için kazandı

Profesyonel boksör Hüseyin Cinkara’nın babası Mehmet Cinkara vefat etti. "İstiklal Marşımızı okut, bayrağımızı yücelt, vatanımızın sesini dünyaya duyur" diyen baba Cinkara, boksör oğlunun galibiyetinden sonra son nefesini verdi.

Almanya’da yaşayan Mehmet Cinkara, profesyonel boksör olan oğlu Hüseyin Cinkara’nın müsabakasını izledikten sonra vefat etti. 5 hafta önce kalp ve böbrek yetmezliği nedeniyle hastaneye yatırılan baba Cinkara, doktorların ’Artık yapacak bir şey yok evinize götürün ve sevenleriyle vedalaşsın diyerek’ taburcu edildi. Aynı dönemde boks maçına hazırlanan oğul Hüseyin Cinkara’nın hazırlıklarına devam etmesi için ’Evladım sen git maçını yap sakın iptal etme, İstiklal Marşımızı okut, bayrağımızı yücelt, vatanımızın sesini dünyaya duyur. Ben seni bekleyeceğim merak etme’ diyerek oğlunu uğurladı.

WBC Asya şampiyonluğu maçını üstün bir performans göstererek kazanan Hüseyin Cinkara, ilk iş olarak müsabakasını televizyondan izleyen ve başarısıyla büyük bir gurur yaşayan babası Mehmet Cinkara’nın yanına gitti. Oğlunu son kez gören Cinkara, alnından öperek gurur duyduğunu söyledi.

84 yaşında hayata gözlerini yuman Mehmet Cinkara’nın cenazesi beş yıl önce elim bir trafik kazasında kaybettiği 46 yaşındaki oğlu ve 9 yaşındaki torunun yanına Osmaniye’nin Kadirli köyüne defnedilecek.