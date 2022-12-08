Hüseyin Hoca son yolculuğuna uğurlandı
Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Silivri Yöresi Halkoyunlarının oluşmasında büyük katkısı olan, Silivri Lisesi emekli öğretmenlerinden Hüseyin Görür (78) son yolculuğuna uğurlandı.
Silivri Yöresi Halkoyunlarının oluşmasında büyük katkısı olan, Silivri Lisesi emekli öğretmenlerinden, Silivri Sürücü kursu kurucusu, Radyo programcısı Esin Görür’ün babası Hüseyin Görür (78), dün akşam saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.
Görür’ün cenazesi bugün ikindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından ebedi istirahatgahına tevdi edildi.
Görür ailesini acılı gününde CHP İlçe Başkanı Berker Esen, İYİ Parti İlçe Başkanı Gökhan Ceylan, İBB Meclis üyesi Bora Balcıoğlu, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Taner Çetin, Ziraat Odası Başkanı Sabri Özer, STK ve oda temsilcileri, işadamları ve sevenleri yalnız bırakmadı.