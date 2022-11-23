Hüseyin Özdemir Engelli Meclisi Başkanlığı'na seçildi

Yalova Kent Konseyi bünyesinde yeni kurulan Engelli Meclisi için yapılan genel kurulda başkanlığa Hüseyin Özdemir seçildi.

Kent Konseyi’nin alt meclisleri olan Gençlik Meclisi ve Kadın Meclisi’nin ilave olarak Engelli Meclisi kuruldu. Yeni kurulan meclisin genel kurulu Halil İnalcık Kültür Merkezi Konferans Salonunda yapıldı. Kurulun Divan Başkanı Volkan Yılmaz seçildi. Kent Konseyi Başkanı Mustafa Kandemir, buradan yaptığı konuşmada, “Kent Konseyi çatısı altında ilk defa Engelli Meclisini kuracağız. Delegelerimize baktığımda, her kesimden, kendi alanında tecrübeli arkadaşlarımı görüyorum. Seçimlerin en iyi şekilde geçmesini temenni ederim” dedi.

6 adayın yarıştığı seçimin ilk turunda 14 oy olan Hasan Bolat ve 11 oy alan Hüseyin Özdemir ikinci turda başkanlık için yarıştı. İkinci turda Hasan Bolat 16 oy alırken Hüseyin Özdemir 19 oy alarak Engelli Meclisi’nin başkanı seçildi.

Meclisin yürütme kurulu ise şu isimlerden oluştu: Ebrar Atak, Gökhan Zaman, Hasan Bolat, Nazmiye Bıyıkoğlu, Ömer Yazıcı, Mürvet Uzman, Didem Eliaçık, Meryem Ersoy.

Yeni Engelli Meclisi Başkanı Volkan Yılmaz, yönetimde her kesimden kişilerin olmasını önemine dikkati çekerek, “İnancım o ki, Engelli Meclisi en iyi şekilde çalışacak ve bizler de elimizden gelen her yardımı sunacağız. Görevimiz şimdi başlıyor. Yalova Engelli Meclisi, temsiliyet noktasında örnek teşkil edecek” diye konuştu.