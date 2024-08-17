Hüseyin Yıldızaydın Son Yolculuğuna Uğurlandı
Silivri'nin köklü esnaflarından, Belediye Meclis Üyesi Mahmut Yıldızaydın'ın amcası Hüseyin Yıldızaydın, düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazı, çok sayıda seveni ve yakınlarının katılımıyla kılındı.
Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu da cenaze törenine katılarak, merhumun ailesine ve yakınlarına taziye dileklerini iletti. Başkan Balcıoğlu, "Merhuma Allah’tan rahmet, başta Yıldızaydın ailesi olmak üzere tüm yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun," ifadelerini kullandı.
Hüseyin Yıldızaydın’ın vefatı, Silivri’de derin bir üzüntü yarattı. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine sabır ve başsağlığı diliyoruz.