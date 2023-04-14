Hüsn-i Hat ustası 10 yıl boyunca yaptığı eserleri sergiledi

Edirne’de Rümeli Kültür Sanat Akademisi Hüsn-i Hat Atölyesi usta öğreticisi Zafer Günal 10 yıl boyunca yaptığı eserleri sergiledi.

Edirne’de Rumeli Kültür Sanat Akademisi Hüsn-i Hat Atölyesi usta öğreticisi Zafer Günal 10 yıl boyunca yaptığı 63 eseri sergiledi.

Devecihan Kültür Merkezi Hayri Çizel Sergi Salonu’nda gerçekleşen sergide sanat severler eserleri tek tek inceledi.

Sabırla yapılan bir sanat olduğunu vurgulayan Zafer Günal, "Hüsn-i Hat güzel yazı yazma. Hat sanatı çizgi çizme, doğru çizgi çizme manasına gelir. İç mürekkebi kamışla yazılır. 6, 7 adet yazı çeşidi vardır. Her yazının meşki ayrıdır ve sabır isteyen bir sanat. 1, 2 yıl kadar zaman alıyor. Biz de bunu sabırla devam ettiriyoruz, öğrenci yetiştiriyoruz. Yetiştirdiğimiz öğrencilere de hem sabrı tavsiye ediyoruz hem de yazıyı öğretiyoruz. 63 adet eser sergilendi burada. Şu anda burada 10 yıl içerisinde yazılmış yazılar var. Tek bir tablonun yapımı 1 haftayı buluyor" dedi.