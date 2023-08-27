Hüsnü Şenlendirici klarnetini bu sefer Kocaeli'de konuşturdu

Kocaeli’de pişmaniye festivalinde sahne alan klarnet virtüzörü Hüsnü Şenlendirici, sevenlerine müzik ziyafeti sundu. Klarnetini adeta konuşturan Hüsnü Şenlendirici, performansıyla herkesi mest etti.

İzmit Belediyesi’nin düzenlediği 12. Uluslararası İzmit Pişmaniye, Müzik ve Dans Festivali’nin ikinci gününde coşku doruklara ulaştı. Gün boyu düzenlenen etkinlik, yarışma ve gösterilerle devam etti. Akşam ise İzmit Kent Meydanı’nda Pişmaniye Sıra Gecesi yapıldı. Çiğköfte yoğrularak, danslar edildi. En son sahneye çıkan ve sevenleri ile buluşan klarnet ustası Hüsnü Şenlendirici performansı ile coşturdu. Klarnetini adeta konuşturan ünlü sanatçı, beraberindeki orkestrasıyla İzmitlilere unutulmaz bir gece yaşattı. Şarkılarla sanatçıya eşlik eden kalabalık, eğlenceli anlar yaşadı.

Hüsnü Şenlendirici’ye Fahri Hemşehri Ödülü

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, sahneye çıkarak ünlü sanatçıya "Fahri Hemşehri Ödülü" ve plaket takdim etti. Pişmaniye festivalini bu sene uluslararası boyuta taşıdığını söyleyen Başkan Hürriyet, "Festivali müzik ve dansla zenginleştirdik. Bu festivalin ev sahibi sadece İzmit Belediyesi değil hepimiziz. Kendi festivalinize hoş geldiniz. İzmit halkının yüzünü güldürmek, kentin markasına, pişmaniyesine sahip çıkmak ve dünyaca tanınması için mücadele ediyoruz. Pişmaniye festivalini uluslararası boyuta taşıdık. 3 gün boyunca yerli ve yabancı bine yakın misafirimiz var. Dün festivalin ilkini yapmıştık. Dün, bu kentte doğmuş çok değerli insanları ağırladık. Bugün ikinci günümüzdeyiz. Sabahtan beri birçok etkinlik yaptık. Şimdi de çok kıymetli sanatçımız Hüsnü Şenlendirici’yi ağırlayacağız. Bu festivali duyar duymaz ‘Ben gelmek istiyorum’ dedi. Çok mutlu olduk. Biz onu artık fahri hemşerimiz, İzmitli kabul ediyoruz" dedi.

Başkan Hürriyet’e teşekkür eden Hüsnü Şenlendirici, yaptığı performans sonrası sahneden ayrıldı.