Husumetliler arasında bıçaklı kavga: 1 kişi öldü, 3 kişi tutuklandı

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde bir kişi, husumetlisi tarafından uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Çınaraltı’nda karşılaşan Engin Kurt ve H.E., T.E. ve C.E. arasında geçmişe dayalı bir husumet sebebiyle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce Engin Kurt bıçaklanarak ağır yaralandı. Ambulansla Darıca Farabi Devlet Hastanesi’nde kaldırılan Engin Kurt yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

3 kişi tutuklandı

Polis ekiplerinin çalışması neticesinde H.E., T.E. ve C.E. suç aleti bıçakla yakalanarak gözaltına alındı. İfadeleri alınan şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.