Husumetliler arasındaki silahlı çatışma kanlı bitti: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Ankara’da aralarında husumetli iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada ağabey ile kardeşi hayatını kaybederken, 1 kişi ağır yaralandı.

Olay, gece saat 02.00 sıralarında Mamak ilçesi Kusunlar Mahallesi’nde yer alan bir çiftlik evinde meydana geldi. İddialara göre, Levent G. (41) ile beraberindeki Kübra F. (37), Osman K. (24) ve Yasin B., husumetli oldukları Gökhan Ethem C. (38) ile ağabeyi Fazlı C.’nin (41) çiftliğine geldi. İki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede alevlenerek karşılıklı silahlı çatışmaya döndü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, kurşunların isabet ettiği Gökhan Ethem C. ile Fazlı C.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Levent G.’nin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kübra F. ile Osman K. jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, olayın ardından kaçan Yasin B.’nin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ettiği aktarıldı.