Husumetliler mahkemede birbirlerini suçladı

Kocaeli’nde 8 ay önce husumetliler arasında çıkan tartışmada bir kişinin silahla vurulmasına ilişkin açılan davanın ilk duruşması görüldü. Duruşmada dinlenen taraflar birbirlerini suçladı.

Alikahya Mahallesi Sultan Murat Caddesi’ndeki sitede 15 Haziran 2022 tarihinde meydana gelen olayda, Yasin Y. aralarında alacak verecek meselesi sebebiyle husumet bulunan Timur H.’nin evine gitti ve ikili arasında arbede yaşandı. Arbedeyi gören Timur H.’nin oğlu Cemil H. de olaya dahil oldu ve Yasin Y.’ye ateş etti. Göğsünden ve bacaklarından yaralanan Yasin Y. hastaneye kaldırıldı, Cemil H. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. 7 ay cezaevinde kalan Cemil H., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"30 bin dolar verdim"

Olaya ilişkin açılan davanın duruşması Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlandı. Duruşmaya Cemil H., Timur H., Yasin Y. ile taraf avukatları katıldı. Oto yıkama dükkanı işlettiğini söyleyen Yasin Y., "Timur amcayı 12 yıldır tanıyorum. Timur amca sürekli aracını benim yanıma yıkamaya getirirdi. Timur amca 5-6 yıl önce benimle Gürcistan’da oto yıkama işletmesi açmak istediğini söyledi, ancak olmadı. İki yıl önce de Timur amca kendi şirketi bünyesinde beni çalışan olarak gösterip, yurt dışından bana 3 araç getirebileceğini söyledi. Bu şekilde yurt dışında araç alınca daha uygun olduğu için kendisine 30 bin dolar ödeme yaptım ancak söylenen araçlar gelmedi. Kendisiyle görüşmek istediğim zamanlarda ise sürekli beni erteliyordu. Bu sebeple ödediğim paraları geri istedim. Timur amcayla en son yaptığımız konuşmada 15 Haziran 2022 tarihinde eline 450 bin TL para geçeceğini, bu parayı bana vereceğini söyledi" dedi.

"Mermilerden biri hala vücudumda, felç kalma durumum vardır"

15 Haziran’da Timur H.’nin evine gittiğini belirten Yasin Y., "Sözleştiğimiz gibi bana vereceği parayı almak için Timur amcanın evine gidecekken bana kargodan mesaj geldi. Kargoya gittiğimde bana Timur amcadan yazılmış mektup teslim edildi. Daha önce de para konusunda beni oyalayacak mektuplar yazdığı için açmadan evine gittim. Timur amca bana, ‘Köpek ne işin var burada’ dedi ve oğlu Cemil’e hitaben ’Vur’ dedi. Bu esnada Timur elindeki silahla göğsüme doğru bir şarjör boşaltacak şekilde ateş etti. Timur amca, oğlu Cemil, gelini hepsi beni içeri doğru çekmeye çalıştı. Kendimi dışarı atarak alt kattaki komşularından yardım istedim. Olay bu şekilde gerçekleşti. Mermilerden biri hala vücudumda, felç kalma durumum vardır, şikayetçiyim. Konut dokunulmazlığını ihlal, silahla tehdit, hakaret suçunu kabul etmiyorum. Elimde boru yoktu sadece mektup vardı. Kimseye hakaret etmedim. Zorla içeri girmek gibi bir amacım yoktu. Zaten içeri girseydim dışarı çıkamazdım. Benim Timur amcaya yaptığım ödemelere ilişkin evrak yoktur, ancak mail adresine attığım mesajlar vardır" diye konuştu.

"Annemi, babamı eşimi darp ettiğini gördüm"

Olay tarihini anlatan sanık Cemil H. ise "Yasin’i bizim eve gelene kadar tanımıyordum. Olay tarihinde evin kapısı şiddetle çalındığını duydum. Dubleks evin üst katındaydım. Aşağıya indiğimde eşimin ve annemin darp edildiğini gördüm. Yasin babamın yakasından da tutmuş savuruyordu. Yasin koridorun içine girdi, elinde 2 boru vardı. Küfürler etmeye başladı, bana saldırdı. Elindeki borularla yüzüme, kafama, koluma vurmaya başladı. Aramızda boğuşma başladı. Elindeki boruları aldım. Elini beline attı, belinden silahı çıkarmaya çalışırken onu dışarıya itekledim ancak kapıyı omuzladığı için içeriye hamle yaptı. Geriye doğru yalpaladım. Evime tecavüz ettiği, ailemi ve beni darp ettiği için kapının yanında bulunan koridordaki çekmeceden dedemden kalma silahı alarak yere 2 el ateş ettim" şeklinde konuştu.

"4 dişim kırıldı, başımdan ve göğsümden yaralandım"

Cemil H., savunmasına şöyle devam etti:

"Yasin üstüme gelmeye devam ettiği için saldırıyı defetmek amacıyla bu sefer ayağına ateş ettim. Toplamda 3 el ateş ettim. Olaylar bir anda gelişti. Yasin’in üst bölgesine ateş etmedim. Öldürme kastıyla hareket etmedim. Göğsünden aldığı mermi başka silahtan çıktığı raporla sabittir. Göğsünü kendisi de yaralamış olabilir, sağ elinde de swap izi çıkmış. Eylem sonrası 4 dişim kırıldı, başımdan, göğsümden, yüzümden ve birçok yerimden yaralandım. Göğsüme almış olduğum darbeler sebebiyle kalp krizi geçirdim, ani ölüm riskim oluştu. Bunların hepsi raporlarda mevcuttur. Anjiyo oldum, stent takıldı. Olay sonrasında sanık aşağıya indiği zaman pencereden ne yaptığını bakmak amacıyla baktım. Yasin’in elindeki silahın bahçeye attığını ve birinin silahı alarak kaçtığını gördüm"

"Yasin bana para vermedi"

Yasin Y.’nin ifadelerini kabul etmeyen Timur H., "Kendisine araç getireceğime dair bir konuşma yapmadım. Para da talep etmedim, ayrıca öyle bir parayı da bana vermedi. Yasin’e sadece Gürcistan’da bir yıl ikamet ederse araç alma hakkı olabileceğini söyledim. Yasin bana 3.5 yıl önce iflas ettiğini, torunlarımı okula götürüp getirebileceğini söyledi, ben de kabul ettim. Olay tarihinde evime geldi, ayakta duramıyordu. ’Gel konuşacağız’ diyerek yakamdan tuttu. Beni ittirdi, yere düştüm. Elinde 2 boru vardı. Boruları apartmanın korkuluğundan sökmüş. Küfürler etti, ’Sizi öldürürüm. Adamlarım aşağıda’ dedi. Gelinimle camdan aşağıya baktığımızda kapının önünde araçta 2 kişi gördük. Bir süre sonra Yasin oğlumla boğuşmaya başladı. Oğlum yere 2 el ateş etti. Cemil’in elinde, Yasin’in ise belinde silah vardı. Yasin’in göğsünden yaralandığını görmedim. Yasin ayağından yaralanınca kapıyı kapattık, o da oradan ayrıldı. Şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, duruşmanın ertelenmesine karar verdi.