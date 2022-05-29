Husumetlisini börekçide yakalayıp kulağını kesti

Esenyurt'ta bir şahsın kafede börek yediği esnada arkasından yaklaşan husumetlisi tarafından kulağı kesildi. Olay anı kameraya yansırken, kulağı kesilen kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

PAYLAŞ
TAKİP ET Google News ile Takip Et
  • 29.05.2022 12:59
  • Güncelleme: 29.05.2022 12:59
Husumetlisini börekçide yakalayıp kulağını kesti
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Esenyurt’ta bir şahsın kafede börek yediği esnada arkasından yaklaşan husumetlisi tarafından kulağı kesildi. Olay anı kameraya yansırken, kulağı kesilen kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Esenyurt Fatih Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Turan K. isimli şahıs Esenyurt’ta bir börekçide oturduğu sırada bıçaklı saldırıya uğradı. Börek yiyen Turan K.’nın arkasından yaklaşan şüpheli, cebinden çıkardığı bıçakla iTuran K.’nın kulağını kesti. Saldırgan olay yerinden hızla uzaklaşırken, Turan K. büyük bir acıyla yerinden sıçradı. Olay sonrası polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Turan K. hastaneye kaldırılırken, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı. Olay anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko

Olay anını anlatan esnaf Berat Yorulmaz, “Biz burada esnafız. Bir müşteri mekanın sahibiyle birlikte oturuyorlardı. Hasmıymış galiba, öyle duyduk. Geldi adamın kulağını kesti gitti” dedi.

İHA

SHA Editör
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Türkiye şehitlerini uğurluyor

Türkiye şehitlerini uğurluyor

'Köylüye ucuz su vermek neden zorunuza gidiyor?'

‘Köylüye ucuz su vermek neden zorunuza gidiyor?’

İstanbul'da öğrenci abonmanlarına yapılan zam geri alındı

İstanbul'da öğrenci abonmanlarına yapılan zam geri alındı

Celaliye'de cinayet gibi kaza

Celaliye’de cinayet gibi kaza

Emniyette rütbe terfileri açıklandı

Emniyette rütbe terfileri açıklandı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: 'Mültecilerin ülkelerine gönderilmesi gerektiğine inanıyorum'

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: “Mültecilerin ülkelerine gönderilmesi gerektiğine inanıyorum”

Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Çok Okunanlar
1
Altınkök 'Silivri'de artık 1 milyona ev bulamazsınız'

Altınkök ‘Silivri’de artık 1 milyona ev bulamazsınız’

2
Başkan Yılmaz '4 kişinin 150 liraya yemek yediği yerler olmaktan çıktı'

Başkan Yılmaz ‘4 kişinin 150 liraya yemek yediği yerler olmaktan çıktı’

3
Ahmet Hamoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Ahmet Hamoğlu son yolculuğuna uğurlandı

4
Baba ve oğluna bıçakla saldırı: O anlar kamerada

Baba ve oğluna bıçakla saldırı: O anlar kamerada

5
SGK, fatura ve reçete teslim süresini uzattı

SGK, fatura ve reçete teslim süresini uzattı

6
Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında iş birliği protokolü

Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında iş birliği protokolü

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Başkan Yılmaz'dan Selimpaşa'ya kadınlar plajı müjdesi

Başkan Yılmaz'dan Selimpaşa’ya kadınlar plajı müjdesi

Baba ve oğluna bıçakla saldırı: O anlar kamerada

Baba ve oğluna bıçakla saldırı: O anlar kamerada

DAHA FAZLA
Gelin ve damadın motosiklet tutkusu düğünlerine yansıdı

Gelin ve damadın motosiklet tutkusu düğünlerine yansıdı

'Hevesleri kursağında kalacak'

‘Hevesleri kursağında kalacak’

Volkan Yaran, İstanbul'un Yeteneği seçildi

Volkan Yaran, İstanbul’un Yeteneği seçildi

Başkan Yılmaz'dan Kadınlara Üretim Mesajı

Başkan Yılmaz’dan Kadınlara Üretim Mesajı

Pusula denizanaları Silivri'de de görüldü

Pusula denizanaları Silivri’de de görüldü