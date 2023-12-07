Husumetlisini ve bir kişiyi yaralamıştı, teslim oldu

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde karşılaştığı husumetlisini ve bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli, polis merkezine giderek teslim oldu.

Olay, 3 Aralık Pazar günü gece saatlerinde Uzunkum Mahallesi Sakarya Caddesi üzerinde bulunan bir dükkanın önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında daha öncesinden husumet bulunduğu öğrenilen Ş.C. (43) ve M.T. (38) bir iş yerinin önünde karşılaştı. Taraflar arasında çıkan sözlü tartışma kısa sürede büyüdü. Kavgaya dönüşen olay esnasında Ş.C. tabanca ile M.T.’ye ateş etti. Tabancadan çıkan mermiler M.T. ile kavgayı ayırmak isteyen M.B.’ye isabet etti. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılardan M.B.’nin kendi imkanlarıyla hastaneye gittiği öğrenilirken, M.T. ise sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Güvenlik kameralarına da yansıyan olaya ilişkin polis ekipleri kaçan şüpheliyi aramak için çalışma başlattı. Her yerde arana şüpheli polis merkezine giderek teslim oldu.

Olaya ilişkin inceleme devam ediyor.