Hüzünlü bayram arifesi

Kocaeli’de Ramazan Bayramı öncesinde yakınlarının kabirlerini ziyaret eden vatandaşlar, mezarları temizledi, dualar okudu.

Ramazan Bayramı’na bir gün kala Kocaeli’de her yıl olduğu gibi bu yıl da yüzlerce kişi mezarlık ve şehitliklerde yakınlarının kabirlerini ziyaret etmeye başladı. İzmit ilçesinde bulunan Bağçeşme Mezarlığı’nda da yoğunluk sabah saatlerinde başladı. Erken saatlerden itibaren mezarlığa gelmeye başlayan vatandaşlar, yakınlarının kabirleri başında Kur’an-ı Kerim okuyup, dua etti. Mezarları temizleyen aileler, rengarenk çiçekler de ekti.

Aile büyüklerinin mezarlarını ziyaret eden Uğur Korkmaz, "Yarın mübarek Ramazan Bayramı. Bayram öncesi büyüklerimizi ziyaret edip, temizlik ve bakımlarını yapmaya geldik. Neticede mübarek gündür. Onlar da bizi bekliyor. Rabbim hepsinin mekanını cennet eylesin" dedi.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da mezarlığa geldiğini ifade eden vatandaşlardan Yüksek Eşli ise "Babamı, eşimi, akrabalarımı ziyarete geldim. Kuran-ı Kerim okudum" diye konuştu.