Huzur Uygulamalarında Aranan 32 Şahıs Yakalandı

Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı, Ağustos ayının son haftasında gerçekleştirdikleri denetimlerin bilançosunu açıkladı. Yüzlerce araç ve binlerce kişi üzerinde yapılan sorgulamalarda aranan şahıslar yakalandı, gözaltılar yapıldı.

Jandarma’dan 7.958 şahıs sorgusu

Silivri Kaymakamlığı koordinesinde 18-24 Ağustos 2025 tarihleri arasında sahada aktif görev yapan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri;

7.958 şahıs ve 5.298 araç sorgulaması yaptı.

Aranan 9 şahıs yakalandı, 5 kişi tutuklandı.

4 kişi gözaltına alındı.

26 yoklama kaçağı tespit edildi.

Yakalanan silah ve uyuşturucuya rastlanmazken, 6 yabancı uyruklu şahıs İl Göç İdaresi’ne teslim edildi.

Emniyet 23 aranan şahsı tespit etti

Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ise 25-31 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştirdiği çalışmalarda;

12.976 kişinin GBT sorgusunu yaptı.

2.297 araç kontrolü gerçekleştirdi.

23 aranan şahıs yakalandı.

5 kişi gözaltına alındı.

44 yoklama kaçağı belirlendi.

Çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Silivri’de güvenlik güçlerinden kararlı mesaj

Jandarma ve Emniyet birimlerinin koordineli çalışmalarıyla kamu düzenini sağlamaya yönelik denetimlerin artarak sürdürüleceği belirtilirken, Silivri Kaymakamlığı ilçede huzur ve güven ortamının korunması için tüm birimlerin sahada aktif görev yaptığını vurguladı.

