Huzurevi sakinleri çiftlikte stres attı

Hasan Öztimur Huzurevi sakinleri, hareketli ve eğlenceli bir gün yaşadı. Çiftlikteki atlarla yakından ilgilenen yaşlılar, çiçeklerle uğurlandı.

Euphoria Boss Country Club Ailesi, Hasan Öztimur Huzurevi sakinlerini ağırladı. Bursa İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu’nun da yer aldığı ziyarette, ailelerinden uzakta olan yaşlılar güzel bir kahvaltıda bir araya geldi. Kahvaltının ardından atların bulunduğu haralara giden huzurevi sakinleri, heyecan dolu anlar yaşadı. Atlarla yakından ilgilenenlerin olduğu kadar, tereddüt edenler de oldu.

Unutulmaz bir gün yaşayan huzurevi sakinleri, çiçeklerle uğurlandı. Yaşadıkları günü unutmayacaklarını belirten yaşlılar, Euphoria Boss Country Club Ailesine misafirperverlikleri için teşekkür etti.