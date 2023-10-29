Huzurevi sakinleri Cumhuriyetin 100'üncü yılına hazırlandı

Bilecik'te Huzurevi sakinleri Cumhuriyetin 100'üncü yılına hazırlandı.

Huzurevi sakinleri Cumhuriyetin 100'üncü yılına hazırlandı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Bilecik’te Huzurevi sakinleri Cumhuriyetin 100’üncü yılına hazırlandı.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce Huzurevi sakinleri Cumhuriyetin 100’üncü yılına hazırlandı. Balkonlar, camlar Türk bayrağı ile donatıldı. Asker selamı veren huzurevi sakinleri Cumhuriyetin 100. yılına büyük bir coşkuyla hazır olduklarını belirttiler. Miras kalan Cumhuriyete sahip çıktıklarını belirten huzurevi sakinleri Cumhuriyeti coşkuyla yaşatmaya devam ediyor.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman