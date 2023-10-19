Huzurevi sakinleri için organizasyon düzenlendi

Bilecik’te Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinleri için akşam yemeği organizasyonu düzenlendi.

Bilecik Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinleri bir kişisel gelişim kursu tarafından düzenlenen akşam yemeği organizasyonunda Nazlı Aygöl ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu ile bir araya geldi. Nazlı Aygöl tüm yaşlılar ile buluştu, ellerini öptü, hallerini ve hatırlarını sordu.

İl Müdürü İlkay Türkoğlu ise düzenlenen programda akşam yemeğini organize eden kişisel gelişim kursuna teşekkür etti.