Huzurevi sakinlerine ortopedik muayene

Bursa Büyükşehir Belediyesi Huzurevi’ni ziyaret eden Turan & Turan Kemik Kas Eklem Sağlığı Merkezi hekimlerinden Doç. Dr. Hanifi Üçpunar, huzurevi sakinlerinin ortopedik muayeneleri gerçekleştirdi.

Herkes için kaçınılmaz bir süreç olan yaşlılık döneminde çeşitli sebeplere bağlı olarak birçok rahatsızlar da ortaya çıkıyor. Özellikle ilerleyen yaşın doğal bir sonucu olarak kemik, kas ve eklem fonksiyonları yavaşlarken, buna bağlı olarak fiziksel hareketlerin kısıtlanması da hayat kalitesinin düşmesine sebep oluyor.

Yaşlıların hayat kalitesinin arttırılması üzerine dikkat çeken ve bu konuda yenilikçi tedavi yöntemleri sunan Turan Turan Sağlık Merkezi hekimlerinden Doç. Dr. Hanifi Üçpunar, sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde ortopedik rahatsızlıkları olan ancak hastaneye başvurmakta güçlük çeken huzurevi sakinlerini ziyaret etti. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Hanifi Üçpunar ve diğer hastane personellerinin de olduğu bu ziyarette diz ve kalça kireçlenmesi sebebiyle merdiven çıkmakta zorlanan, bel fıtığına bağlı ağrıları sebebiyle hareket kısıtlılığı yaşayan, kas ve eklem ağrıları sebebiyle gündelik hayatında zorluk yaşayan birçok huzurevi sakininin fizik muayenesi gerçekleştirildi.

Muayene sırasında yaşlılarla muhabbet ederek yaşlıların yüzlerinde gülümsemeye sebep olan Doç. Dr. Hanifi Üçpunar, ziyaret sonunda teşekkürlerle uğurlandı. Doç. Dr. Hanifi Üçpunar ise bu tür etkinliklerin artarak devam ettireceklerini dile getirdi.