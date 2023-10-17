Huzurevi sakinlerinin ağız ve diş taramaları yapıldı

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı Nilüfer Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi doktorları, Hasan Öztimur Huzurevi sakinlerini ziyaret ederek ağız ve diş sağlığı muayenelerini gerçekleştirdi.

İki grup halinde huzurevi sakinlerinin ağız ve diş sağlığı muayenelerini yapan ekipler, protez dişlerin bakımlarını gerçekleştirdi. Ekipler gerekli gördüğü yaşlıların diş tedavileri için plan oluşturarak Nilüfer Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’ne davet etti.

Nilüfer Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi olarak bu tarz sosyal sorumluluk projelerine önem verdiklerini dile getiren Hastane Başhekimi Dt. Lütfi Özgür, ‘Hasan Öztimur Huzurevi sakinlerine yaptığımız ziyarette, merkezdeki vatandaşlarımızın rutin muayeneleri yapılarak ağız ve diş sağlığı hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu. Burada ihtiyacı olan yaşlılarımızın tedavi planlarını oluşturduk ve tedavileri için merkezimize davet ettik. Misafirperverlikleri için huzurevi yönetimine, çalışanlarına ve de sakinlerine teşekkür ederiz” dedi.

Muayenelerin ardından Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi çalışanları, huzurevi sakinlerine çeşitli hediyeler takdim etti.