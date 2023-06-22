Huzurevi sakinlerinin bocce keyfi

Ramazan Yaman Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü’nden hizmet alanlar, Lüleburgaz Devlet Hastanesi’nde bocce keyfi yaşadı.

Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne bağlı Lüleburgaz Ramazan Yaman Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü’nden hizmet alanlar, kurum personelleriyle birlikte Lüleburgaz Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Sefa Özay Bakar ve çalışma arkadaşlarını ziyaret etti. Huzurevi sakinleri, Başhekim Uzm. Dr. Sefa Özay Bakar ve hastane personeliyle bocce maçı yaparak keyifli vakit geçirdi.

Mutlu bir gün yaşayan huzurevi sakinleri, kurum yöneticilerine ve hastane yetkililerine teşekkür etti.