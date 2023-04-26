Huzurevinde yaşayan vatandaşlar için piknik düzenlendi

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu öncülüğünde Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yaşamını sürdüren vatandaşlar için piknik programı düzenlendi.

Huzurevinde yaşayan vatandaşlar için piknik düzenlendi
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
4d
4d
4d
4d

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu öncülüğünde Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde yaşamını sürdüren vatandaşlar için piknik programı düzenlendi.

Bilecik Pelitözü Göleti’nde düzenlenen piknik programına bizzat katılan Müdür Türkoğlu, “Hava güzeldi ve biz de gerekeni yaptık. Huzurevimizde kalan ruhu genç kıymetli emanetlerimizle güzel havanın tadını çıkarıp, minik bir piknik yaptık. Allah sizleri başımızdan eksik etmesin” dedi.