Huzurevleri Bocce Turnuvası'nda dostluk kazandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenlenen 2025 Yılı Yetişkin Gençler Bocce Turnuvasında, huzurevleri takımları dostane ve centilmence mücadele sergiledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2025 Yılı Yetişkin Gençler Bocce Turnuvası’nda 4. Grup 2. yarı ilk maçında heyecan dolu anlar yaşandı. Bilecik Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi (HYBRM) takımı, nefes kesen mücadelede Gebze Huzurevi’ni 12-10 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı. Bilecik Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi takımı, güçlü rakibi Gebze Huzurevi’ni 12-10’luk skorla geçerek turnuvaya önemli bir galibiyetle giriş yaptı. Karşılaşma boyunca her iki ekip de sergiledikleri centilmence mücadeleyle büyük beğeni topladı. Bilecik ekibi, son atışlarda gösterdiği üstün performansla maçı lehine çevirmeyi başardı.

Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, turnuvanın dostluk ve kaynaşma ruhuna dikkat çekti. Türkoğlu, "Centilmence oyunları ve güzel ev sahiplikleri nedeniyle başta Büşra Müdürümüze, Gebze Huzurevi Bocce takımına ve huzurevi personellerine teşekkürlerimizi sunarız. Tanışma ve kaynaşmaya vesile olan, her karşılaşmada dostluğun galip geldiği bu organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen herkese ayrıca teşekkür ediyoruz" dedi.