Hz. Mevlana 750. ölüm yıl dönümünde anıldı

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Klasik Türk Müziği Topluluğu Musiki Muallim Mektebi’nde tasavvuf müziği konseri verdi.

Musiki Muallim Mektebi, Başkent’in sanat merkezi haline dönüştü. Birçok kültür sanat etkinliğine ev sahipliği yapan Musiki Muallim Mektebi, Hz. Mevlana’nın 750. ölüm yıl dönümünde Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Klasik Türk Müziği Topluluğu’nun tasavvuf müziği konserine ev sahipliği yaptı.

Tarihi mekanda gerçekleşen konserde tasavvuf müziğinin en seçkin örnekleri seslendirildi. Konseri izleyenler arasında Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Rektörü Prof. Dr. Erhan Özden, Mamak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Haydar Serdar Tuncer, akademisyenler ve öğrenciler vardı.

“Hz. Mevlana ile birlikte Anadolu’nun manevi mimarlarını rahmetle yâd ediyorum”

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Mevlana Celaleddin-i Rumi’yi vuslatının 750. yıl dönümünde rahmetle anıyoruz. Hz. Mevlana’yı ve diğer manevi mimarlarımızı tanımak, tanıtmak ve onların yaktığı meşaleyi daima yanık tutmak ve onların öğüdünü zamanımıza ve yarına taşımak hepimizin görevidir. Bu vesileyle Hz. Mevlana ile birlikte Anadolu’nun manevi mimarlarını rahmetle yâd ediyorum” dedi.