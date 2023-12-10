Hz. Muhammed'in hayatı ders niteliğinde anlatılıyor

Bilecik Diyanet Gençlik Merkezi'nde, Hz. Muhammed'in hayatı örnek gösterilerek ilk ders işlendi.

Hz. Muhammed'in hayatı ders niteliğinde anlatılıyor
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline
Proline
Proline

Bilecik Diyanet Gençlik Merkezi’nde, Hz. Muhammed’in hayatı örnek gösterilerek ilk ders işlendi.

Bilecik Diyanet Gençlik Merkezi’nde, Bilecik Müftüsü Ali Erhun öncülüğünde mukaddime dersi icra edildi. Yapılan sohbette Hz. Muhammed’in hayatı örnek gösterilerek ilk ders işlendi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Devam edecek derslere ilişkin bilgi ve ders tarihleri Bilecik Müftülüğü sayfasında yer alıyor.