İadesi sağlanan eser sayısı 12 bin 139'a ulaştı

Kültür ve Turizm Bakanlığı 2024 yılında 19 eserin iadesinin sağlandığını açıkladı. Böylece, 2002 yılından bu yana Türkiye’ye iade edilen eser sayısının 12 bin 139’a, 2018 yılından bu yana ise 7 bin 823’e ulaştı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 2024 yılı Türkiye’nin tarihi ve kültürel mirasına önemli katkılar sağlayan eser iade çalışmalarıyla geçti. Açıklamada; İngiltere, İtalya ve Amerika Birleşik Devletleri’nden (ABD) geri getirilen eserlerin, Türkiye’nin kültürel hazinesine yeniden kazandırıldığı kaydedildi.

Mustafa Dede’nin Kur’an-ı Kerim’i

2017 yılında İngiltere’de satışa çıkarılan ve Mustafa Dede tarafından istinsah edilen Kur’an-ı Kerim’in, yasa dışı yollarla ülkemizden kaçırıldığı tespit edilerek Türkiye’ye geri getirildiği bilgisi verilen açıklamada, “Sultan II. Abdülhamit’in koleksiyonunda yer alan bu eser, 5 Nisan 2023’te İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi’nde muhafaza altına alındı” denildi.

Boubon Antik Kenti Kökenli Bronz İmparator Heykeli

New York’ta Christie’s Müzayede Evi tarafından 2011 yılında satışa çıkarılan bronz imparator heykelinin Türkiye’den yasadışı yollarla çıkarıldığı kaydedilen açıklamada, “ABD ve Türkiye tarafından sürdürülen bir araştırma sonucu ortaya çıktı. Eseri elinde bulunduran kişiyle irtibata geçilerek deliller sunuldu, heykelin yasadışı kökeninden bu yolla haberdar olan koleksiyoncu, iyi niyetli bir yaklaşım sergiledi ve eserin Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin malı olduğunu kabul etti. Heykel, ülkemize iade edildi ve 2 Şubat 2024 tarihinde Antalya Müzesi’nde kamuoyuna tanıtıldı” ifadeleri kullanıldı.

Milet kökenli Kore Torsosu

Christie’s Müzayede Evi’nin 2021 tarihli müzayedesinde satışa sunulduğu bildirilen açıklamada, “Mermer Kore Torsosu, uzman incelemeleri sonucunda Türkiye kökenli olduğu belirlenerek iade edildi. Eser, 26 Ocak 2024 tarihinde Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde muhafaza altına alındı” bilgisi verildi.

İtalya’dan iadesi sağlanan 11 pişmiş toprak eserler

Bakanlığın açıklamasında, Floransa Savcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Türkiye’ye ait olduğu belirlenen 11 adet pişmiş toprak eserin, bilimsel raporlar ve hukuki süreçler tamamlanarak 24 Ocak 2024 tarihinde Türkiye’nin Roma Büyükelçiliğine teslim edildiği kaydedildi.

Ayrıca, 2002 yılından bu yana Türkiye’ye iade edilen eser sayısının 12 bin 139’a, 2018 yılından bu yana ise 7 bin 823’e ulaştığı bilgisi verildi. Bakanlığın titiz çalışmaları ve uluslararası iş birlikleri sayesinde, Türkiye’nin tarihi ve kültürel değerleri bir kez daha ülke tarihine kazandırıldığı bildirildi.

Bu yılın iade edilen eserleri, Türk ve İslam Eserleri Müzesi, Antalya Müzesi ve Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi gibi prestijli kurumlarda sergilenmeye devam edecek.