İbadethanelere düzenli temizlik

Çayırova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçe genelindeki ibadethanelerde düzenli olarak temizlik gerçekleştiriyor.

İbadethanelere düzenli temizlik
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Çayırova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçe genelindeki ibadethanelerde düzenli olarak temizlik gerçekleştiriyor.

Çayırova Belediyesi, ilçedeki ibadethanelere yönelik gerçekleştirdiği temizlik çalışmalarına da aralıksız devam ediyor. Çayırova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, yapılan planlama ve gelen talepler doğrultusunda ilçedeki ibadethanelerde, temizlik işlemlerini gerçekleştiriyor. Ekipler, yapılan planlamayla ve ibadethane görevlilerinden gelen taleplerin akabinde, ekipmanlarıyla ibadethanelere giderek, detaylı temizlik yapıyor. İlçedeki tüm ibadethanelerde yapılan çalışma sonrasında, vatandaşların rahat ve temiz ortamda ibadet etmesi sağlanıyor.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman