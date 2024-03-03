İBB Abdülezel Paşa Okulu Öğrencileri Viyana Yolcusu
İBB Abdülezel Paşa okulu öğrencileri, Erasmus+ programı 'yaratıcı ve inovatif materyaller Kullanarak Sınıflarda Öğrenci Odaklı Eğitim Uygulamaları' konulu uluslararası proje çalışmaları kapsamında Viyana'ya gitti.
İBB Abdülezel paşa okulu öğrencileri, Nazlı Özen, Gökay Çınar ve Yaşar Görünmezoğlu rehberliğinde Erasmus+ Programı “Yaratıcı ve İnovatif Materyaller Kullanarak Sınıflarda Öğrenci Odaklı Eğitim Uygulamaları” konulu uluslararası proje çalışmaları kapsamında saha ve okul ziyaretleri yapmak üzere Avusturya-Viyana’ya gitti.