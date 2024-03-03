İBB Abdülezel Paşa Okulu Öğrencileri Viyana Yolcusu

İBB Abdülezel Paşa okulu öğrencileri, Erasmus+ programı 'yaratıcı ve inovatif materyaller Kullanarak Sınıflarda Öğrenci Odaklı Eğitim Uygulamaları' konulu uluslararası proje çalışmaları kapsamında Viyana'ya gitti.

İBB Abdülezel Paşa Okulu Öğrencileri Viyana Yolcusu
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

İBB Abdülezel paşa okulu öğrencileri, Nazlı Özen, Gökay Çınar ve Yaşar Görünmezoğlu rehberliğinde Erasmus+ Programı “Yaratıcı ve İnovatif Materyaller Kullanarak Sınıflarda Öğrenci Odaklı Eğitim Uygulamaları” konulu uluslararası proje çalışmaları kapsamında saha ve okul ziyaretleri yapmak üzere Avusturya-Viyana’ya gitti.

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