İBB AK Parti Grup Sözcüsü Türkyılmaz, İBB iddianamesi hakkında konuştu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, "Yaklaşık 3 bin 900 sayfalık bu iddianamede 402 şüpheli, 143 ayrı eylem ve 160 milyar TL’nin üzerinde kamu zararı tespiti açıklandı. Bu rakamların kendisi de iddianamede sadece bireysel bir suçu değil sistematik düzeni, bir çıkar amaçlı örgütlenmeyi konu aldığını ortaya koymaktadır" dedi.

İBB Kasım ayı meclis toplantısı 2’nci oturumu Saraçhane’de bulunan meclis binasında gerçekleşti. Meclis toplantısını İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis 2’inci Başkan Vekili Gökhan Gümüşdağ tarafından başlatıldı. Toplantının ilk dakikalarında ‘suç örgütü lideri olmak ve suç örgütü’ yönetmek suçundan yargılanan Ekrem İmamoğlu için hazırlanan iddianamenin detayları konuşuldu. Toplantı Azerbaycan-Gürcistan sınırından düşen Türk Hava Kuvvetlerine ait düşen C130 uçağında şehit olan askerler için taziye dilekleri sunuldu.

Toplantıda konuşan İBB AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, "Dün, bir iddianame düzenlendi. Bu mecliste İBB Meclisi olduğuna göre İstanbul Büyükşehir Belediyesiyle ile ilgili bir iddiaları söz konusuysa haliyle bunu burada konuşmak ifade etmek zorunda kalacağız. Bugüne kadar arkadaşlarımız iddianame bile hazır değil diyerek masumiyet karinesi zırhı üzerinden bizim burada soru önergesine bile sormamıza tahammül göstermemişlerdi. Tabii iddianame 4 bin sayfa civarında. Ben dün 300 sayfasını okuyabildim, hukukçu avantajıyla. Normal şartlarda 200 sayfa okusanız 1 buçuk-2 ayınızı alır" dedi.

"İddianame çıktıktan 20 dakika sonra bomboş ifadelerini kullanan CHP milletvekilleri var"

Türkyılmaz, "Ama öyle Cumhuriyet Halk Partililer gördüm ki, iddianame çıktıktan 20 dakika sonra bomboş ifadelerini kullanan CHP milletvekilleri var. Biz, iddianameyi okuyup değerlendirdikten sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesindeki hususları konuşacağız, müzakere edeceğiz, sorularımız olacak ama şimdilik en azından bu iddianame ile görmezden gelemezdik. Dolayısıyla AK Parti grubu olarak meseleye bakış açımız ve iddianamenin teknik bilgileri üzerinden kısa bir değerlendirme yapmak istiyorum" şeklinde konuştu.

İddianamedeki detayları aktaran Türkyılmaz, "Uzun yıllardır dile getirdiğimiz yapısal çarpıklıkların artık adli bir dosya haline geldiğini göstermektedir. Yaklaşık 3 bin 900 sayfalık bu iddianamede 402 şüpheli, 143 ayrı eylem ve 160 milyar TL’nin üzerinde kamu zararı tespiti açıklandı. Bu rakamların kendisi de iddianamede sadece bireysel bir suçu değil sistematik düzeni, bir çıkar amaçlı örgütlenmeyi konu aldığını ortaya koymaktadır, iddia etmektedir" diye konuştu.

"Siyaset üretmek yerine ticareti siyasallaştıran, kendi çevresine rant akıtan, kaynakları paralel bir ekosistemle akıtan sistemin yakıtı haline getiren bir düzen"

"Dosyada, Ekrem İmamoğlu‘nun örgüt lideri sıfatıyla yer aldığı ve iddiaların yalnızca kişisel değil kurumsal boyut taşıdığı görülüyor" diyen Türkyılmaz, "Değerli arkadaşlar, biz yıllardır burada İBB yönetiminde maddi zenginleşmenin, kaynakların bütün çevrelere aktarılmasının ve bu kaynakların siyasetin finansman için kullanılmasının tehlikesine özenle dikkat çekmeye çalıştık. Bugün görüyoruz ki o uyarılar boşuna değilmiş. İddianamenin ana omurgası tam da bu tabloyu işaret ediyor. Siyaset üretmek yerine ticareti siyasallaştıran, kendi çevresine rant akıtan, kaynakları paralel bir ekosistemle akıtan sistemin yakıtı haline getiren bir düzen" ifadelerini kullandı.