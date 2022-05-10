İBB akıllı sayaca geçiyor

İBB, sayaçları uzaktan okuyacak teknolojiyi hayata geçiriyor. İSKİ, pilot bölgelerde başlayacak uygulamayla Haziran ayından itibaren sayaç verilerine kablosuz haberleşme yöntemiyle ulaşacak. Fiziksel sayaç okumalarda yaşanan sorunlar ortadan kalkacak. Su aboneleri için başlayacak uygulamaya, testlerin ardından doğalgaz sayaçları da dahil edilecek.

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  • 10.05.2022 21:52
  • Güncelleme: 10.05.2022 21:52
İBB akıllı sayaca geçiyor
Modacepte
Modacepte
Modacepte
Modacepte

Fiziksel sayaç okumadaki sorunların aşılması için akıllı sayaçları gündemine alan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), pilot bölgelerde ilk uygulamalara başlıyor. Pilot bölge olarak belirlenen Esenler ilçesi 15 Temmuz Mahallesi’ndeki TOKİ Konutları ile Beykoz ilçesi Riva Mahallesi’nde Düşler Vadisi Riva Konut Projesi’ndeki faturalar artık uzaktan okunacak. Esenler’de 2 bin 124, Beykoz’da bin 500 konutta Haziran ayından itibaren projeye başlanacak. Sistemin devreye girmesiyle birlikte İBB personel ve maliyet açısından önemli tasarruf ve verimlilik sağlayacak.

2022’DE 20 BİN AKILLI SAYAÇ

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Teknolojiyi hizmetlerine uyarlama ilkesiyle akıllı sayaç alt yapısını hayata geçirdiklerini kaydeden İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu, 2022 yılında toplam 20 bin adet akıllı sayaca geçişi tamamlamayı planladıklarını paylaştı. İstanbul genelinde belirli noktalarda test çalışmaları yaptıklarını aktaran Mermutlu, “Akıllı sayaç projesiyle her ay abonenin konutuna giderek gerçekleştirdiğimiz okuma işlemlerini uzaktan yapabileceğiz. Yine açma-kapama gibi işlemleri de uzaktan gerçekleştirebileceğiz. Ayrıca İstanbullulara tüketim değerleri ile ilgili de anlık bilgi sunabileceğiz. Bütün bunları gerçekleştirirken hem zamandan hem de maliyetlerden ciddi bir tasarruf da sağlayacağız. Şu an test aşamasındayız. Verimli olması halinde İstanbul geneline yayılmasını hedefliyoruz” dedi.

VERİLER UZAKTAN ALINACAK

İBB iştiraki İSTTELKOM’un telekomünikasyon altyapı kısmını üstlendiği projede, LoRaWAN teknolojisi kullanılıyor. ’LoRaWAN’ haberleşme sistemini sayaç okuma, açma, kapama gibi işlemler uzaktan kontrollü bir şekilde yapılacağı aktaran İSTTELKOM AŞ Genel Müdürü Yücel Karadeniz, proje sayesinde saha iş gücü maliyetlerinde tasarruf elde ederek ekonomik katkılar sağlamayı hedeflediklerini söyledi. 


LORAWAN HAKKINDA

LoRaWAN(Uzun Menzilli Geniş Alan Ağı) verilerin uzak mesafeye, çift yönlü, açık kaynak, güvenilir, düşük güç tüketimi ve maliyetle aktarılmasını sağlayan kablosuz IoT haberleşme teknolojisidir. Radyo frekans aralıklarını kullanan LoRa, açık alanda 15 km’ye kadar mesafede bağlantı kurabilirken, uç noktada bağlı cihazlar 8 yıldan 15 yıla kadar sorunsuz olarak iletişimi sürdürebilmektedir.

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