İBB Başkan Adayı Kurum: 'Taşdelen-Yenidoğan-Alemdağ Kavşağı ile Çekmeköy trafik çilesinden kurtulacak'

İBB Başkan Adayı Murat Kurum, “İstanbul’u, her geçen gün özlediği o güzel günlere bir adım daha yaklaştırıyoruz. Taşdelen-Yenidoğan-Alemdağ Kavşağı ile Çekmeköy trafik çilesinden kurtulacak. Yine Ekşioğlu, Alemdağ, Çatalmeşe, Nişantepe, Taşdelen, Sultançiftliği ve Güngören mahallelerimize girişleri çok daha kolaylaştıracak” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan Çekmeköy-Taşdelen-Alemdağ Köprülü Kavşağı açılış törenine katıldı. Edilen duaların ardından protokolün sahnede kurdele kesmesiyle birlikte açılış gerçekleştirildi. Kurum’a konuşması sırasında vatandaşlar alkışlarla eşlik etti. Törende ilgiyle karşılanan Kurum, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı da çektirdi.

“İstanbulluların 3 yılını trafikte heba ettiler”

Açılış töreninde konuşan İBB Başkan Adayı Kurum, “İstanbul’umuz, son 5 yıldır bu beceriksiz, liyakatsiz, tembel yönetimin elinde fetret dönemini yaşıyor, çile çekiyor. Bu aziz şehir, bir avuç iş bilmezin elinde heba ediliyor. İstanbullu hemşerilerimiz artık algıyla, yalanla kendisini kandıranları istemiyor. Mevcut CHP’li İBB yönetiminin Çekmeköy’e en ufak bir yatırım yaptığını gördünüz mü? Çekmeköy’ün en önemli sorunlarının başında trafik ve ulaşım geliyor. İBB koca 5 yılda Çekmeköy’de tek bir yatırım yaptı mı? Yapmazlar, öyle bir dertleri yok. İstanbullu kardeşlerimiz artık trafik çilesiyle uğraşmak istemiyor. İstanbul gerçek belediyecilikle buluşturacak kadroları hasretle bekliyor. Mevcut CHP’li yönetim bu milleti trafik çilesine, ulaşım problemine mahkum etti. İstanbulluların 1 yılının 288 saatini, ömrünün 3 yılını trafikte heba ettiler” şeklinde konuştu.

“İşe bile törenle başlıyorlar”

İstanbul’daki ulaşım sorunundan bahseden Kurum, mevcut İBB yönetimini, “Bugün metro ve metrobüs duraklarında, üst geçitlerde her gün korku filmi yaşanıyor. Bırakın araç trafiğini çözmeyi kilometrelerce uzayan yaya kuyruklarına yol açtılar. 5 yılda tek bir metro ihalesine çıkamadılar. Mevcut CHP’li aday, yetmezmiş gibi bir de rahmetli Kadir abi döneminde temelleri atılan metro projeleri için ‘temelini ben attım, sıfırdan yaptım’ diye yalan söylüyor. Bu yarı zamanlı belediye başkanının son 5 yılda yaptığı tek bir metro ihalesi yoktur. Açtım dediği 47 kilometrelik metro hattının sadece ve sadece 8 kilometresi bu dönemde yapılmıştır. Bu yönetim 2019’da göreve geldiğinde Mahmutbey-Mecidiyeköy hattı yüzde 99 tamamlanmıştı. Dudullu Bostancı hattının yüzde 70 tamamlanmıştı, Rumeli Hisarı Fünikülerin ise yüzde 50 tamamlanmıştı. Yani bitirdiğim dediği proje sona gelmişti. Tüm bunları söyleyince de hemen elleri ayakları birbirine dolanıyor. Panikle gidip işe başlama töreni yaptılar. Böyle bir tören duydunuz mu? Ya açılış olur yada temel atıp işe başlarsın. İşe bile törenle başlıyorlar. Ortada ne temel var ne metro. Senin 4 yıldır aklın neredeydi? Bu millet sana inanır mı? 4 yıldır sen vatandaşımızın ihtiyaçlarını görmezden geldin şimdi alelacele işe başlama töreni yapıyorsun. Bu millet sana 31 Mart’ta yapmadığın işlerin hesabını sandıkta soracak. Bunlar İstanbul’u bir rant olarak görüyorlar. Kırklareli Belediye Başkan adayına ‘İstanbul’da sen aday olma, biz sana İstanbul’dan genel müdürlük verelim, daire başkanlığı verelim’ diyor. Burası senin babanın çiftliği değil ki. Bu işleri bu adamlar yapar mı, yapamaz mı diye bakmadan 5 yıldır yönetmeye çalıştın” sözleri ile eleştirdi.

“Taşdelen-Yenidoğan-Alemdağ Kavşağı ile Çekmeköy trafik çilesinden kurtaracak”

Açılışı yapılan kavşağın bölgedeki trafik sorununu çözüme kavuşturacağını dile getiren Kurum, “Bu beceriksiz, iş bilmezler ne yaparsa yapsınlar, ne derse desinler. İstanbul’umuzun mevcut karmaşasını en hızlı, en verimli ve en ucuz şekilde gidermek için çalışmaya dair projelerimiz var. İstanbul’u her geçen gün özlediği o güzel günlere bir adım daha yaklaştırıyoruz. Taşdelen-Yenidoğan-Alemdağ Kavşağı ile Çekmeköy trafik çilesinden kurtulacak. Yine Ekşioğlu, Alemdağ, Çatalmeşe, Nişantepe, Taşdelen, Sultançiftliği ve Güngören mahallelerimize girişleri çok daha kolaylaştıracak. Böylece bölgedeki trafik sorunu çözüme kavuşacak. İstanbul’da trafik yoğunluğunu azaltmak için, bu projemizde olduğu gibi 1 Nisan itibariyle kollarımızı sıvayıp şuan ki metro hattını 5 yılda iki katına çıkaracağız. Bizim bu şehre dair hayallerimiz var. İstanbul’umuzu hizmetlerimizle donatacağımız o günleri iple çekiyoruz. Kapı kapı dolaşacak, her gönle dokunacak ve 31 Mart’ı hep birlikte muhteşem bir zaferle taçlandıracağız” ifadelerini kullandı.

“Biz yapacağız demiyoruz, yaptık diyoruz”

Açılışta konuşan Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, “2018 yılında başlanan bir kavşak, 2019 yılında İBB başkanı gelip en kısa zamanda bitireceğim dedi. 5 yılın sonunda hangi noktada olduğunu bilmediğimiz bir çalışma. 8 ay önce o zaman bakanımız şu an adayımız olan, Murat başkanımızla beraber Nisan ayında temelini attığımız ve kısa sürede bitirip hizmete açtığımız kavşağımız hayırlı olsun. Biz yapacağız demiyoruz, yaptık diyoruz. Farkımız bu” dedi.

Törene Murat Kurum’un yanı sıra Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, siyasi parti ilçe başkanları, Karayolları Genel Müdürlüğü yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.