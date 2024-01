İBB Başkan Adayı Kurum ASKON'u ziyaret etti: 'İstanbul'da esnafın, sanayicinin, ticaret ehlinin daima yanında olacağız'

TAKİP ET

Cumhur İttifakı’nın İBB Başkan Adayı Murat Kurum Anadolu Aslanları İşadamları Derneği’ni (ASKON) ziyaret etti. Kurum, İstanbul’da esnafın, sanayicin, ticaret ehlinin daima yanında olacaklarını sonuna kadar destekçisi olacaklarını belirterek, "Türkiye Yüzyılı’nın aynı zamanda üretimin, istihdamın, ihracatın da yüzyılı olacağına tüm kalbimizle inanıyoruz; bunun için de elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Kararımız kesin ve nettir. Belediyemizle, iş dünyamızla, sizlerle el ele vereceğiz; önce İstanbul’u bu kötü talihten kurtaracağız" dedi.

Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum seçim çalışmalarına devam ediyor. Murat Kurum, ASKON’u ziyaret etti. Kurum’a AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de eşlik etti. ASKON yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelen Murat Kurum, herkesle tek tek el sıkıştı. Kurum, ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın’a desteklerinden dolayı teşekkür etti. Burada bir konuşma yapan Kurum, İstanbul’un ekonomisinde söz sahibi olan İstanbul Sanayi Odasına, TÜSİAD ve MÜSİAD’a ziyaretlerde bulunduklarını belirterek, "Hepsiyle de ortak gündemimiz olan İstanbul’umuzu konuştuk. Ben ASKON’un kuruluşuna vesile olan, büyük dava adamı Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızı özlemle, rahmetle ve minnetle yad ediyorum. Bugün; 8 binden fazla kurumsal üyesi, 1 milyonu aşkın istihdam gücü ve 15 milyar dolara ulaşan ihracat payı ile milli ekonomimizin, lokomotifi olmuştur. Biz yaptığı her güzel işte ASKON’umuzun yanında olduk. Bundan sonra da inşallah Yeniden İstanbul Yolunda daima yanınızda olmaya devam edeceğiz. Biz dertliyiz. Bizim derdimiz, Sultan Fatih’in emaneti olan Güzel İstanbul’umuzu kalkındırmak. Bizim derdimiz, muradımız; İstanbul’a hizmet etmek. Yegane motivasyonumuz, gündemimiz bu. Çünkü bizim 7 tepeli bu şehre dair endişelerimiz var. 5 yıldır ihmal edilen iş insanlarımıza, sanayicilerimize, esnafımıza, işçi ve emekçi kardeşlerimize dair endişelerimiz var. Mevcut İBB yönetimi tarafından; İstanbul’un ticaretine, ekonomisine ve emekçilere yönelik; bilinçli bir çözümsüzlük ortamı oluşturulduğunu tüm dostlarımız bize iletiyor, anlatıyor. Açık ve net söylüyorum. Bunlar, kasıtlı olarak İstanbul’u durdurdular. Ama sizin zerre kadar endişeniz olmasın. Biz göreve gelir gelmez, bu iletişimsizliği, bu çözümsüzlük ortamını hemen ortadan kaldıracağız" dedi.

"Belediyemizle, iş dünyamızla, sizlerle el ele vereceğiz; önce İstanbul’u bu kötü talihten kurtaracağız"

İstanbul’da esnafın, sanayicin, ticaret ehlinin daima yanında olacaklarını sonuna kadar destekçisi olacaklarını söyleyen Kurum, "Türkiye Yüzyılı’nın aynı zamanda üretimin, istihdamın, ihracatın da yüzyılı olacağına tüm kalbimizle inanıyoruz; bunun için de elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Kararımız kesin ve nettir. Belediyemizle, iş dünyamızla, sizlerle el ele vereceğiz; önce İstanbul’u bu kötü talihten kurtaracağız. İstanbul’umuzun; tarımdan sanayiye, turizmden ticarete kadar her alanda dünyadaki rekabet gücünü en yüksek noktaya taşıyacağız. Özellikle de yüksek katma değerli üretimi ve gençlerin istihdamını artıran ticari alanları; çok daha güçlü bir şekilde destekleyeceğiz. En önemlisi de ne biliyor musunuz? Büyükşehir Belediyesinin ve iş dünyamızın gücünü; yeniden sarsılmaz şekilde bir araya getireceğiz. Tek yürek olacağız. Ve tek bir ideal etrafında gücümüzü birleştireceğiz. Nedir o ideal? Bu Şehr-i İstanbul’u dünya ekonomisinin kalbinin attığı bir şehir haline getireceğiz. Bu hedefe birlikte koşacağız. Hep birlikte İstanbul’umuzu yeniden tarih sahnesindeki ihtişamlı yerine çıkaracağız" ifadelerini kullandı.

"Kentsel dönüşüme dair adımları İstanbul’un en riskli bölgelerinden başlayarak uygulamaya geçireceğiz"

Göreve gelir gelmez, kentsel dönüşüme dair halkın heyecanla beklediği adımları İstanbul’un en riskli bölgelerinden başlayarak uygulamaya geçireceklerini söyleyen Kurum, "Ben detaylarına çok yakında düzenleyeceğimiz, 100 günlük ve 1 yıllık İstanbul Acil Eylem Planımıza dair toplantıda paylaşacağım. Ama sizlere ve tüm İstanbullulara; Türkiye’nin 81 ilinde toplam 465 bin yeni sosyal konut yapan, 2 milyondan fazla insanımıza yuva kuran bir kardeşiniz olarak sesleniyorum. 46 bin afet konutu yaparak, Elazığ’da, Malatya’da, İzmir’de, Antalya Manavgat’ta, Muğla’da insanımızın yeni hayatlarına katkı sağlamış bir millet sevdalısı olarak sesleniyorum. Her ilçemizde, her mahallemizde; kimlikli, kişilikli, güçlü, yerinde, gönüllü ve hızlı bir Kentsel Dönüşüm Seferberliği için trafik çilesini, toplu ulaşımdaki sorunları süratle çözecek her şeyimiz hazır, planlarımız hazır, projelerimiz hazır, tüm ekibimizle biz hazırız. İstanbul’u hem depreme hazırlayan; hem de yerel ekonomiyi ve istihdam imkanlarını en üst noktaya taşıyan kentsel dönüşüm için var gücümüzle çalışacağız. İstanbul’da tek bir riskli yapı kalmayıncaya kadar durmayacağız, Bu güzel şehri baştan aşağı afetlere karşı dirençli hale getireceğiz. Annelerimizin, yavrularımızın yüreğindeki endişeyi, korkuyu söküp atacağız" dedi.

"İstanbul’da artık, değişim zamanı gelmiştir. Biz İstanbul’da çok şeyi değiştireceğiz"

İstanbul’da ulaşım çilesini bitirene kadar, sokakları huzur ve güvenle dolana kadar durmayacaklarını ifade eden Kurum, "Her İstanbullunun hayatından 3,5 yıl çalan trafik çilesini bitireceğiz. İstanbul’da artık, değişim zamanı gelmiştir. Biz İstanbul’da çok şeyi değiştireceğiz; İstanbul’u özüne döndüreceğiz. İstanbul’un her anında, hep yanında olacağız. Polemiklerin içinde olmayacağız. Bir şey, İstanbulluların gündeminde yoksa biz de asla onu gündemimize almayacağız. Bu güzel şehri, 5 yıl boyunca bir oyun alanına dönüştürenlerden olmayacağız. Sadece İstanbul diyenlerden, milletin derdiyle dertlenenlerden olacağız. Ben buradan sizlere, iş dünyamıza ve İstanbullulara söz veriyorum. Biz İstanbul’umuza; her rengiyle, tüm farklılıklarıyla, tüm dinamikleriyle birlikte güçlenen bir İstanbul vaad ediyoruz. Huzurlu, mutlu, özgüveni yüksek bir İstanbul vaad ediyoruz" diye konuştu.

"İstanbul’un her yerine yeni lojistik merkezleri kuracağız"

İstanbul’un her yerine yeni lojistik merkezleri kuracaklarını belirten Kurum, "Yeni çarşılar kuracağız. Sadece Kent Ekonomisini değil, hane ekonomisini de, ev ekonomisini de güçlendireceğiz. Gençlerimizi, kadınlarımızı, ev hanımlarımızı işyeri sahibi yapacağız. 39 ilçemize paylaşımlı ofisler açacak, genç girişimcilerimizi faydalandıracağız. İstanbul’un yeni yüzyılını gençlerimizle, kadınlarımızla, ASKON’umuzun cesur üyeleriyle inşa edeceğiz. İstanbul’un 5 yılda yere düşürülmeye çalışılan 570 yıllık onurunu, gururunu yeniden ayağa kaldıracağız" dedi.

Kurum’a kedi sürprizi

Murat Kurum konuşmasına başladığı sırada içeri bir kedi girdi. Kedi kürsünün yanında dururken gülümseyen Kurum, "Şimdi kedi geldi diyecekler ki reklam çekiyor" diyerek reklam iddialarına göndermede bulundu.