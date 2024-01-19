İBB Başkan Adayı Murat Kurum: 'İstanbul'un yeniden yükseliş dönemini hep birlikte başaracağız'

Cumhur İttifakı’nın İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Ülkü Ocakları İstanbul İl Başkanlığını ziyaret etti. Kurum, "Bu şehri ihmal edenlerin, insanımızı çaresiz bırakanların, İstanbul’u bile isteye durduranların dönemini 31 Mart’ta hep birlikte bitireceğiz. İstanbul’un 570 yıllık gururunu ve onurunu yeniden ayağa kaldırılacağız. İstanbul’un yeniden yükseliş dönemini hep birlikte başaracağız” dedi.

Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, seçim çalışmaları kapsamında Ülkü Ocakları İstanbul İl Başkanlığını ziyaret etti. Kurum’u MHP İstanbul İl Başkanı Sertel Selim, Ülkü Ocakları İstanbul İl Başkanı Alpaslan Doğan, ve beraberindeki heyet karşıladı. Herkesle tek tek el sıkışan Murat Kurum, yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi. Ziyaret sonrasında ise Murat Kurum basın açıklamasında bulundu.

“Bu ittifak 15 Temmuz gecesi bu aziz millet tarafından meydanlarda kan dökülerek kurulmuştur”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin telefon ile arayarak adaylığı için tebrik etmesinden onur duyduğunu dile getiren Kurum, “Adaylığımızın ilanından sonra Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli beyefendinin destekleriyle, dualarıyla yola çıkmak bizim için büyük bir onur olmuştur. Motivasyonumuzu en yüksek seviyeye çıkarmıştır. Hele hele kendilerinin bizzat araması, grup toplantısında ‘İstanbul’un Murat’ı olmaya var mısın?’ demesi de bizi ziyadesiyle mutlu etmiştir. Bu inceliği göstermesi bizi gururlandırmıştır. MHP İstanbul İl Başkanımız Sayın Sertel Selim Bey’in, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sayın Ahmet Yiğit Yıldırım’ın da yanımızda dimdik durmaları, açıklamaları, motivasyonu bizi ziyadesiyle mutlu etmiştir. Bulduğum her fırsatta, her platformda ifade ettiğim bir hakikati burada da ifade etmek istiyorum. Biz Cumhur İttifakıyız. Bu kutlu ittifak, Türk milletinin istikbali, son bağımsız Türk devletinin istiklali için kurulmuştur. Bu ittifak 15 Temmuz gecesi bu aziz millet tarafından meydanlarda kan dökülerek kurulmuştur” dedi.

“Bu ittifakta vatan vardır”

AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi ittifakı hakkında konuşan Murat Kurum, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli arasındaki uyumu, bizler de il, ilçe teşkilatlarımızla, gençlik kollarımızla, ülkü ocaklarımızla, Cumhur İttifakı’mızın tüm paydaşlarıyla birlikte İstanbul’un her yerinde sergileyeceğiz. Tüm İstanbullu kardeşlerimizi kucaklayacağız. Onları dinleyip sorunlarına çözüm bulmak için gerekli her türlü gayreti ve duruşu sergileyeceğiz. Bu ittifak bir kardeşlik ittifakıdır. Bu ittifakta, vatan vardır. Bu birliktelikte millet vardır. Bu yürüyüşte devlet vardır. Bu duruşta, yeniden İstanbul, şimdi İstanbul, sadece İstanbul duygusu vardır. İşte biz de, tüm ekibimizle, AK Parti ve MHP teşkilatlarımızla Cumhur İttifakı’mızın diğer üyeleriyle yollarda olacağız. Milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“İstanbul’un yeniden yükseliş dönemini hep birlikte başaracağız”

31 Mart gecesi seçimi kazanarak duraklama dönemini bitireceklerini belirten İBB Başkan Adayı Kurum, “İstanbul’un tüm ilçelerini 964 mahallesini İstanbul sevdası ve İstanbul şuuruyla adımlamaya devam edeceğiz. Milletimize duygularımızı, hedeflerimizi ve projelerimizi anlatacağız. Milletimiz bizden beklediği işareti her yerde veriyor. Milletimizin destekleriyle bu işaret çerçevesinde 31 Mart gecesi Cumhur İttifakı’mızla birlikte İstanbul’da yaşanan duraklama dönemini, fetret dönemini hep birlikte bitireceğiz. Yeniden yükseliş ve yeniden diriliş dönemini hep birlikte başlatacağız. Bu şehri ihmal edenlerin, insanımızı çaresiz bırakanların, İstanbul’u bile isteye durduranların dönemini 31 Mart hep birlikte bitireceğiz. İstanbul’un 570 yıllık gururunu ve onurunu yeniden ayağa kaldırılacağız. İstanbul’un yeniden yükseliş dönemini hep birlikte başaracağız” ifadelerini kullandı.