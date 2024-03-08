İBB Başkan Adayı Murat Kurum: 'Teknoparkların ortağı olacağız'

İBB Başkan Adayı Murat Kurum, 1773 İstanbul Teknik Üniversitesi Teknopark Teknoloji Transfer Ofisi’ni ziyaret etti. Ziyareti sırasında konuşan Kurum, “Teknoparkların ortağı olacağız. İBB olarak tüm teknoparklarda bizim ortaklığımızı göreceksiniz. Çocuklarımızın orada ürünleri geliştirebilmesi adına her türlü desteği verdiğimizi göreceksiniz. Bu kaynağı teknoparklar kendileri çıkaracak ve yeni teknoparklar açacak, ülkemizin istihdamına katkı sunacak” dedi.

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, 1773 İstanbul Teknik Üniversitesi Teknopark Teknoloji Transfer Ofisi’ni ziyaret etti. Kurum’u ziyareti sırasında İTÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Deniz, Prof. Dr. Mustafa Kumral, Prof. Dr. Şule Itır Satoğlu, Lütfiye Durak Ata, İTÜ Genel Sekreteri Dr. Öğr. Üyesi Ümit Karadoğan, İTÜ Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Bülent Güloğlu ve beraberindeki heyet karşıladı. Kurum, üniversite 1’inci sınıf öğrencisi Güray Gürkan’ın 1 yılda yaptığı otonom gezegen keşif aracı hakkında bilgi aldı. Kurum, ziyareti sırasında İTÜ Racing Ekibi’nin ürettiği elektrikli yarış aracını da inceledi. Murat Kurum ziyaret sonrasında ise basın açıklaması yaptı.

“İBB olarak 1 Nisan itibarıyla teknoparklara destek olacağız”

Ziyareti sonrasında basın açıklaması yapan İBB Başkan Adayı Kurum, “İstanbul’un bütün dinamikleriyle bir araya gelmeye çalışıyoruz. Vatandaşlarımızı hem dinliyor hem de yapacağımız hayalleri paylaşıyoruz. Güzel ve samimi bir ortam oluyor. Bazen hayat hikayemizi, bazen projelerimizi anlatıyoruz. Bugün İTÜ’nün 1773 ismiyle bildiğimiz Teknopark’ındayız. İçeriye girdiğinizde gençlerimizin o teknolojik çalışmalarını, hocalarımızla birlikte oluşturdukları takımları gördüğümüzde gurur duyacağınız bir ortam var. Denizin üstündeki kurtarma ekipmanından insansız hava araçlarına, otonom araçlara, elektrikli Formula 1, enkazda arama kurtarma yapacak robotlara kadar birçok teknoloji İTÜ’de hocalarımız ve öğrencilerimiz tarafından geliştirildi. İstanbul teknoloji üretiminde pahada ağır yükte hafif olsun, teknolojinin lokomotif şehri olmaya devam etsin istiyoruz. Teknoparklarımız çok önemli. Bu teknoparklarımızın sayısını arttırıp gençlerimize bu imkanları sunmamız lazım. Üniversitelerimizle iş birliği içerisinde, teknoparklarımızda bu teknolojiyi Türkiye’de üreten, takımlarımızda birlikte seri üretime geçmiş, istihdamı arttıran, İstanbul’a katkı sunan işler olsun istiyoruz. İBB olarak 1 Nisan itibarıyla teknoparklara destek olacağız. Buradaki gençlerimizin geliştirmiş olduğu ürünlerimize, hem maddi hem de manevi destekler sağlayacağız” şeklinde konuştu.

“Teknoparkların ortağı olacağız”

Gençlere ve teknoparklara vereceği destekler hakkında konuşan Kurum, “Teknoparkların ortağı olacağız. İBB olarak tüm teknoparklarda bizim ortaklığımızı göreceksiniz. Çocuklarımızın orada ürünleri geliştirebilmesi adına her türlü desteği verdiğimizi göreceksiniz. Bu kaynağı teknoparklar kendileri çıkaracak ve yeni teknoparklar açacak, ülkemizin istihdamına katkı sunacak. İlk işyerlerini açan kardeşlerimize ilk ofisim projesiyle Eşsiz İstanbul lansmanında paylaştığımız iş kuracak gençlerimiz için 100 bin TL sermaye desteği vereceğiz. Bir bilgisayarla bir yazılımla birlikte çok büyük atılımların yapıldığını gördük. Bu konu bizim için en önemli konularımızdan bir tanesi olacak. Üniversitelerimizle birlikte gençlerimizi destekleyeceğiz. Biz de bundan sonraki süreçte depremde, ulaşımda ve gençlerimizin istihdamına eğitimine ilişkin her alanda üniversitelerimizde işbirliği içerisinde olacağız. Geçmişte bakanlığımız döneminde böyle çalıştık. Afetlerde afet sonrası çalışmalarda bunları yaptık. Bundan sonraki süreçte de İBB tüm teknoparklarla, tüm üniversitelerle işbirliği içerisinde olacak. Burada gençlerimizle birlikte karar alacağız. Oluşturacağımız gençlik meclisinde aldığımız kararları da yine gençlerimizle birlikte uygulayacağız” ifadelerine yer verdi.