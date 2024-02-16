İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Eyüpsultan esnafını ve AK Nokta’yı ziyaret etti. Vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılanan Kurum, onlarla sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum Eyüpsultan Alibeyköy Mahallesi’ndeki esnafı ve AK Nokta’yı ziyaret etti. Kurum’a ziyaretleri sırasında Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ve beraberindeki heyet eşlik etti. Dükkanları gezip vatandaşlarla selamlaşan Kurum, basın mensuplarına çiğ köfte, tulumba tatlısı ve döner kesip ikram etti. Vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılanan Murat Kurum, onlarla sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.