İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında tutuklama talebi
Terör ve yolsuzluk suçlamalarıyla gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun savcılıktaki ifadesi sona erdi. İmamoğlu iki soruşturmadan da savcılık tarafından tutuklanma istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "terör ve yolsuzluk" soruşturmaları kapsamında şüpheliler Ekrem İmamoğlu, Resul Emrah Şahan, Mahir Polat ve Mehmet Ali Çalışkan, suç örgütü kurma, ihaleye fesat karıştırma, rüşvet almak, kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi ve silahlı terör örgütüne yardım etme suçundan tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.