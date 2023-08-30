İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul'a verdiği kreş sözünü unuttu

İstanbul’da Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 7 Ocak 2022’de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile birlikte temelini attığı 30 kreşten biri olan Kadıköy Merdivenköy’deki kreş, aradan geçen 1 yıl 8 aya rağmen hala tamamlanmadı. Sadece zemin kısmı yapılan kreşin son hali havadan görüntülendi.

Kadıköy Merdivenköy’de inşaatı devam eden kreşin 2022 yılının eylül ayına yetiştirilmesi öngörülüyordu ancak aradan 1 yıl geçmesine rağmen kreşin bir katı bile tamamlanamadı. Temeli atılan ve sadece giriş kısmı yapılan kreşin aradan geçen 1 yıl 8 ayda kaba inşaatının bile tamamlanamaması akıllarda soru işareti oluşturdu. Büyük vaatlerle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in katıldığı programla temeli atılan 30 kreşten biri olan kreş, CHP belediyeciliğinin de bariz bir örneği oldu. 30 kreşin temel atma programında konuşan Kılıçdaroğlu, "Sayın başkanımız hedef koydu, kreş sayısını 150’ye çıkartacak. Bugün burada 30’unun temelini atıyoruz" demişti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de, temel atma programındaki konuşmasında kreş sayılarının artması dileğinde bulunarak, "Şimdi Kemal Bey ile birlikte bu sayıların artıp artmadığını da birlikte kontrol edeceğiz" demişti.

“Fikirtepe bitti, kreş hala bitecek“

Mahalle esnaflarından Ali Akbulut, “Biz burada esnafız, 4-5 yıl oldu. Fikirtepe bitti, daha hala burası bitecek. Geliyorlar temel atıp gidiyorlar. 2,3 gün çalışıyorlar, tekrar gidiyorlar. Hiçbir faaliyet yok, burada insanlar perişan oldu. 4 yıldan beri temeli atılmış halde bekliyor. Buralar yapılsın, güzel olsun” diye konuştu.