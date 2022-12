İBB başkanı Ekrem İmamoğlu, Saraçhane'de vatandaşlara hitap etti

TAKİP ET

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, YSK başkan ve üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı ve siyasi yasak kararı verildi. İmamoğlu, kararın ardından Saraçhane’de vatandaşlara seslendi. İmamoğlu’nu İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de yalnız bırakmadı. Vatandaşlara seslenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, “Bugün alınan karar, işte bu hukuk dışı ve akıl dışı durumun ifadesidir. Bu dava, Türkiye’de yargının içine düşürüldüğü durumun bir özetidir. Bu karar, Türkiye yargısı adına utanç vesikasıdır.” dedi.

İmamoğlu, sözlerine şöyle devam etti: "Bu yüce millet hak yemeyecek ama hakkını da yedirmeyecek. Bizim insanımız; şerefiyle kazananları da şerefiyle kaybedenleri de sever. Hiç ümitlenmeyin. Milletimizle, 86 milyon vatandaşımızla bir olacağız, birlikte olacağız. Bu ülkenin demokratları, muhafazakarları, milliyetçileri sağ sol demeden bu ülkenin tüm muhalefet partileri, ama en başta da CHP ve İyi Parti olmak üzere Altılı Masa’nın seçmenleri; her renkten, her inanıştan, her kökenden namuslu ve vicdanlı insanlar olarak, yani Türkiye İttifakı olarak bu memleketin ateşe atılmasına izin vermeyeceğiz. Hep birlikte, inançla yan yana geleceğiz.”