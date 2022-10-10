İBB Başkanı İmamoğlu: 'İklim değişikliği dünya için en önemli tehdit'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “İklim değişikliğinin dünya için en önemli tehdit olduğunu ve iklim değişikliği ile mücadelenin de asla sınırları olmaksızın, bütün dünyanın ortak meselesi olduğunu ve bu anlamda da gerçekten büyük bir birliktelik alanı oluşturabileceğimizi biliyorduk” dedi.

Bu yıl 10’uncusu düzenlenen "Yaşanabilir Şehirler Sempozyumu"na Kadıköy Belediyesi ev sahipliği yaptı. "Yaşanabilir Şehirlerin Yolu Yeşilden Geçiyor: Yeşil Ekonomi, Yeşil Finansman, Yeşil Yatırım" başlıklı etkinlikte 6 yıl boyunca üzerinde çalışılan "Daha Eşit Bir Şehre Doğru" raporunun sunumu da gerçekleştirildi.

Kadıköy Belediyesi, Danimarka ve Hollanda İstanbul Başkonsoloslukları ile Marmara Belediyeler Birliği ortaklığında Alan Kadıköy’de, "Yaşanabilir Şehirler Sempozyumu"nda, uzmanlar yeşil ekonomiyi anlatırken yerel yönetim temsilcileri ile şehirlere yeşil finansman sağlayan fonların temsilcileri bir araya geldi. Sempozyumda, yeşil finansmanla fonlanan örnek projeler incelendi.

Sempozyuma, Danimarka İstanbul Başkonsolosu Thierry Hoppe, İsveç İstanbul Başkonsolosu Peter Ericson, Hollanda İstanbul Başkonsolosu Arjen Uijterlinde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ile yeşil ekonomi ve yeşil finansman konusunda dünyadan ve Türkiye’den çok sayıda uzman konuk katılım sağladı.

“İklim değişikliği dünya için en önemli tehdit”

Sempozyumda konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Biz 2019 yılında yerel seçimlere girerken 3 ana tarifle manifestomuzu başlıklandırmıştık. Adil ve yeşil İstanbul. Dolayısıyla, aslında görevimize başladığımız ilk günden itibaren, yeşil kavramının bir şehir için ne kadar önemli olduğunu ve ana prensiplerimizin bu kavramlar üzerine oturduğunda İstanbul’un hak ettiği yere erişeceğini biliyorduk. Ve bütün çalışmalarımızı, bütün stratejimizi bu 3 ana unsur odağına alarak yolculuğumuzu başlattık. İklim değişikliğinin dünya için en önemli tehdit olduğunu ve iklim değişikliği ile mücadelenin de asla sınırları olmaksızın, bütün dünyanın ortak meselesi olduğunu ve bu anlamda da gerçekten büyük bir birliktelik alanı oluşturabileceğimizi biliyorduk. Ve bu noktada bütün organizasyonlara, bütün toplantılara özenli bir biçimde katılarak İstanbullulara sorumluluğumuzu yerine getirmenin şart olduğu yolunda hareket ettiğimizi yine sizlerle paylaşmak isterim.” şeklinde konuştu

“Yaşanılabilir bir dünya bırakmayı benimseyen her türlü girişime kapımız açık”

Yaşanılabilir bir dünya için her türlü girişime kapılarının açık olduğunu ifade eden Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, “Kadıköy olarak gezegenimizin geleceğini dert edinen, gelecek kuşaklara daha yaşanabilir bir dünya bırakmayı benimseyen her türlü girişimlere kapımız sonuna kadar açık. Gerek küresel, gerek yerel ölçekte ciddi krizlerden geçtiğimiz bir dönemde, bu tür etkinliklerin daha fazla yaygınlaşmasını ve bu etkinliklerin tüm karar alıcıları harekete geçmeye teşvik etmesini umuyorum. Bildiğiz gibi gezegenimizin geleceği hakkında haklı endişeler giderek büyüyor.” şeklinde konuştu.

“Kadıköy Belediyesi olarak yürütülen tartışmaları yakından takip ediyoruz”

Krizlere değinen Odabaşı, “İklim krizi, enerji krizi, gıda krizi, derinleşen yoksulluk ve plansız kentleşme gibi her biri diğerini tetikleyen ve derinleştiren bir kriz sarmalının içindeyiz. Biz, Kadıköy Belediyesi olarak yürütülen bu tartışmaları yakından takip ediyoruz. Ve bu süreçlere adapte olmaya çalışıyoruz. Bu tartışmalardan çıkardığımız 2 temel sonuç var. Birincisi, deminde bahsettiğim gibi, hemen harekete geçmemiz gerektiği. İkincisi ise, başta iklim krizi olmak üzere, gıda krizi, salgınlar, derinleşen yoksulluk, afetler ve benzeri birçok krizin dinamiğini yaşayan bu gündemlere dair bütüncül bir bakışla konuya yaklaşmamız gerektiği.” dedi