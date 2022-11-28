İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu açıklaması: 'Nezaketli bir hanımefendidir, bu kelimeleri söylememiştir'

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun kendisine yönelik söylediği iddia edilen “aptal, hırslı, müteahhit kafalı" ifadelerine yönelik, “Canan Kaftancıoğlu nezaketli bir hanımefendidir. Bu bahsi geçen kelimeleri bir kadın olarak söylememiştir diye düşünüyorum, söyleyeceğim bu kadar” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB 2023 yılı bütçe toplantısı öncesi Saraçhane’deki İBB Binası’ndan basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, bütçeye ilişkin bilgi verirken CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun kendisine yönelik söylediği iddia edilen “aptal, hırslı, müteahhit kafalı" ifadelerine yönelik de konuştu.

“Bütçenin, asla israfa fırsata tanımayan bir şekilde olmasını önemsiyoruz"

İBB bütçesine ilişkin konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Biz bütçeyi yaparken özellikle bütçenin şeffaflığına, bereketine çok önem veriyoruz. Onu en tasarruflu bir şekilde kullanmayı asla israfa fırsata tanımayan bir şekilde olmasını önemsiyoruz. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına yakışan ama aynı zamanda bir seçim döneminin de bütün hassasiyetlerine yani suiistimal şekli olarak algılanan seçim dönemlerindeki bütçe yönetiminin tam tersine biz işini ciddiye alan ve yine işine odaklı bir bütçeyi meclise sunmuş olacağız. Seçim öncesi en önemli yılın da bütçesini sunmuş olacağız. Bugün açıkladığımız 2023 bütçesinde bu da öngörü son yılların en büyük yatırım bütçesi yüzde 50’nin üzerine çıkan 52’lere varan yatırım bütçesi” dedi.