İBB Başkanı İmamoğlu Silivri'ye geliyor
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 19 Kasım Cumartesi günü Söğütlü Parkı'nın açılış için Silivri'ye geliyor.
150 Günde 150 Proje maratonu, Silivrililere nefes aldıracak İBB Kiptaş Silivri Söğütlü Parkı'nın açılışıyla devam ediyor. 23 dönümden oluşan, içerisinde spor, piknik ve oyun alanları bulunan park, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla hizmete açılıyor.
Etkinlik Bilgisi:
Tarih: 19 Kasım 2022 Cumartesi
Saat: 13.00
Adres: Mimar Sinan Mah., Fatih Sultan Mehmed Cad., Silivri/İstanbul