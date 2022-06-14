İBB Başkanı İmamoğlu yarın Silivri'ye geliyor
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 15 Haziran 2022 Çarşamba günü (yarın) Silivri'ye gelecek.
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 15 Haziran 2022 Çarşamba günü (yarın) Silivri'ye gelecek. İmamoğlu, Silivri'deki İBB çalışmaları ile ilgili incelemelerde bulunacak
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yarın ki Silivri Programı
14.45 - 15.30 / Seymen Örnek Köy Projesi Saha Gezisi
15.50 - 16.20 / Gazitepe Çiftlik Ziyareti Tarımsal Destekler
16.40 - 17.10 / Selimpaşa Kavşak Projesi İnceleme Gezisi
17.20 - 17.50 / Selimpaşa İBB Yuvamız İstanbul Ziyareti
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